嘉縣溫網室風災受損 復原前進指揮所要求先拆除再逐步重建

中央要求受災溫網室應優先拆除，再逐步推動重建作業。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/08/26 18:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今（26）日率隊到嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央相關部會、縣府、公所，說明受災戶申請補助所需資格及文件，並就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。

嘉義縣農業處指出，縣內溫網室設施經統計有2938件受損案例，影響面積達961公頃，為協助農民加速復原生產，縣府積極推動多項重建及輔導措施，包含媒合拆除及重建工作、簡化容許使用審核流程、開辦溫網室重建結構研習，並製作重建輔導措施QA圖卡宣導。截至目前重建補助案已受理465件，其中135件已完成施工，申請期限將持續至10月18日，必要時將展延至12月31日止。

請繼續往下閱讀...

李孟諺表示，受災溫網室尚未清理已影響市容與環境衛生，應優先拆除，再逐步推動重建作業。

農業處長許彰敏說，農民反映包括網子、農膜及錏管等農業廢棄物需分類回收，處理困難，盼政府協助。對此，李孟諺指示農業處與環保局彙整專業回收廠商名單，協助農民妥善處理相關廢棄物。

內政部國土署表示，為協助弱勢家戶，新增發放1.5萬元慰助金，適用於屋頂及外牆損壞未達20平方公尺之低收入與中低收入戶。

李孟諺說，嘉義縣仍有約90個邊緣戶因不符合補助資格，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所在嘉義縣政府召開第10次工作會議。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法