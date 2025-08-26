為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣溫網室風災受損 復原前進指揮所要求先拆除再逐步重建

    中央要求受災溫網室應優先拆除，再逐步推動重建作業。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    中央要求受災溫網室應優先拆除，再逐步推動重建作業。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/08/26 18:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今（26）日率隊到嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央相關部會、縣府、公所，說明受災戶申請補助所需資格及文件，並就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。

    嘉義縣農業處指出，縣內溫網室設施經統計有2938件受損案例，影響面積達961公頃，為協助農民加速復原生產，縣府積極推動多項重建及輔導措施，包含媒合拆除及重建工作、簡化容許使用審核流程、開辦溫網室重建結構研習，並製作重建輔導措施QA圖卡宣導。截至目前重建補助案已受理465件，其中135件已完成施工，申請期限將持續至10月18日，必要時將展延至12月31日止。

    李孟諺表示，受災溫網室尚未清理已影響市容與環境衛生，應優先拆除，再逐步推動重建作業。

    農業處長許彰敏說，農民反映包括網子、農膜及錏管等農業廢棄物需分類回收，處理困難，盼政府協助。對此，李孟諺指示農業處與環保局彙整專業回收廠商名單，協助農民妥善處理相關廢棄物。

    內政部國土署表示，為協助弱勢家戶，新增發放1.5萬元慰助金，適用於屋頂及外牆損壞未達20平方公尺之低收入與中低收入戶。

    李孟諺說，嘉義縣仍有約90個邊緣戶因不符合補助資格，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所在嘉義縣政府召開第10次工作會議。（嘉義縣政府提供）

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所在嘉義縣政府召開第10次工作會議。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播