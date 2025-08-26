為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東海岸漂流木8/27起開放自由撿拾 可現場裁切

    台東海岸漂流明天起開放自由撿拾。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/26 18:07

    〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署今天表示，明天起開放轄管海岸地區保安林範圍內之漂流木自由撿拾，至下次陸上颱風警報或豪雨特報為止，期間民眾可自由撿拾，並於知本、成功及大武工作站設置臨時林產物檢查站辦理登記；配合農業部7月29日修正發布「處理天然災害漂流木應注意事項」，延續「原則准許、例外禁止」精神，並放寬撿拾規格與搬運方式，允許民眾可現場裁切搬運漂流木，提升災後清理效率並兼顧民眾實務需求。

    分署表示，民眾可於公告指定區域，撿拾經屬地機關認定不具標售價值、且無國有、公有或私有註記或烙印之漂流木，另可使用手鋸或鏈鋸等手持工具於現場裁切漂流木以利搬運。在公告期間，如氣象署發布豪雨特報且存在安全疑慮，台東分署得緊急終止自由撿拾，以兼顧災後應變及安全管理。

    分署指出，民眾若撿拾漂流木僅作薪材或收藏用途，可直接攜回，無需辦理登記；若欲加工轉售或因撿拾量大需使用車輛搬運，拾得人需攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木依整批重量登記，以取得合法產權證明。知本、成功及大武三個工作站設置臨時檢查站，並於上班日上午9時至下午4時提供登記服務。

