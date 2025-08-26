為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    睽違10年再召募！林業署屏東分署國家森林志工9/8起報名

    志工於藤枝國家森林遊樂區移除外來入侵種植物。（林業及自然保育署屏東分署提供）

    志工於藤枝國家森林遊樂區移除外來入侵種植物。（林業及自然保育署屏東分署提供）

    2025/08/26 18:18

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕林業及自然保育署屏東分署將啟動第8期國家森林解說宣導志工召募，距2015年召募第7期志工，已經時隔10年，屏東分署歡迎對國家森林生態解說有興趣者踴躍報名，預計錄取20名。

    農業部林業及自然保育署屏東分署表示，將於下（9）月8日起展開「第8期國家森林解說宣導志工」召募作業，歡迎對自然環境、森林保育及環境教育具有熱忱的國人踴躍報名參與，一同投入國家森林的解說宣導與保育服務，實踐生態永續的願景。

    屏東分署國家森林解說宣導志工，將以藤枝、墾丁、雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區、雙流自然教育中心等為主要服勤地點，參與自然解說、步道維護、環境教育活動與遊客服務等工作。

    本期志工招募對象為18歲以上、65歲以下的中華民國國民，預計錄取正取20名、備取5名，將採五階段甄選程序，包括書審、面試、教育訓練、實地見習與解說考核。

    報名期間自2025年9月8日上午9時起至10月9日中午12時止，報名簡章及相關資料9月8日上午9時起可至台灣山林悠遊網或屏東分署官方網站下載，屏東分署誠摯邀請熱愛大自然的朋友加入國家森林志工行列，攜手守護山林。

    志工於園區進行導覽解說服務 。（林業及自然保育署屏東分署提供）

    志工於園區進行導覽解說服務 。（林業及自然保育署屏東分署提供）

