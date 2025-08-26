為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大武崙沙灘出租傘亂象惹民怨 基隆市府：將以竊占送辦

    基隆大武崙沙灘遭人插陽傘和帳棚等占用。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘遭人插陽傘和帳棚等占用。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/26 18:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘有業者出租沙灘傘和帳棚，遊客抱怨假日帶孩子去戲水，沙灘幾乎被傘和帳棚占滿，「連鋪地墊休息的地方都沒有」，大武崙沙灘墾丁化，市議員吳驊珈指會勘1年未解決。市長謝國樑今天傍晚會勘，他表示，這種行為已影響民眾的權益、反感，市府將採取更嚴厲的處理，若再有違規租用陽傘等，將以竊佔罪送法辦。

    基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，有民眾在臉書貼文，「忍不住要抱怨一下大武崙沙灘的亂象」，週日帶小孩去戲水，想在沙灘鋪地墊讓孩子休息、放東西，結果完全辦不到，原因是整片沙灘幾乎被業者擺滿了沙灘傘和帳棚。

    民眾說，「根本是把公有的沙灘當成自己的地盤」，好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留，沙灘明明應該是共享的自然空間，真的很失望，希望相關單位能夠管理，不要讓業者隨便「圈地」，影響遊客權益。

    網友紛紛留言，「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被佔走了，真的太誇張」。市議員吳驊珈也指出，去年9月就會勘，至今都沒有解決，她並要求加強硬體改善跟管理措施。

    謝國樑表示，他看到民眾在網路的反映，業者佔用沙灘的行為引起反感，將會採取嚴厲的措施。

    市府產業發展處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘原是未登錄地，現已登記為國有土地，市府已向國有財產署申請撥用，依國有土地管理相關法令，未租用是不可以擅自設置陽傘、設備或攤位，市府已規劃加派人手，加強巡查，發現違規情形將依《國有財產法》及《刑法》第320條竊佔罪等相關法嚴辦。

    蔡馥嚀表示，市府已向國有財產局辦理撥用程序，完成撥用程序一個月內制定完善的管理辦法，明確規範使用原則與執法機制。

    基隆大武崙沙灘遭人插陽傘和帳棚等占用。（ 記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘遭人插陽傘和帳棚等占用。（ 記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑和（右二）議員到大武崙沙灘勘查業者洋傘及座椅佔用沙灘的情況。（ 記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑和（右二）議員到大武崙沙灘勘查業者洋傘及座椅佔用沙灘的情況。（ 記者盧賢秀攝）

