為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    平鎮「鉅輝鋼鐵廠」未獲操作許可證 2度不甩停工命令 環局移檢方偵辦

    桃園市府環保局長顏己喨說，今年3月命鉅輝鋼鐵廠停工，但5、7月複查仍持續作業，已移請地檢署偵辦。（記者黃政嘉攝）

    桃園市府環保局長顏己喨說，今年3月命鉅輝鋼鐵廠停工，但5、7月複查仍持續作業，已移請地檢署偵辦。（記者黃政嘉攝）

    2025/08/26 18:08

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區新安里鉅輝鋼鐵廠，里民長年反映廠內生產鋼筋溶鐵時，產生的鐵灰讓鄰居不敢開窗晾衣服，噪音也難以忍受，里長葉佳凌質疑該公司無空汙許可，被環保局停工及移送，為何能繼續作業？環保局長顏己喨回應，該公司未取得設置及操作許可證，就逕行設置及操作，違反空氣污染防制法，今年3月命該公司停工，但5、7月複查該廠仍持續作業，已移請地檢署偵辦。

    顏己喨今在平鎮區基層座談會表示，今年5月再獲民眾陳情，派員稽查時，固定污染源即軋延用加熱爐作業中，爐內溫度約1078°C，未遵行停工處分，仍以相同製程持續生產，涉犯空氣污染防制法第56條第1項規定，移請地檢署偵辦，據該項規定，負責人可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元至500萬元罰金。

    顏己喨說，今年7月4日再派員複查，該公司仍持續作業，未遵行停工處分，故提供相關稽查紀錄，移請地檢署併案辦理及審酌量刑；關於葉佳凌提出監測設備建議，環保局已於附近加裝1組空氣品質感測器，加強稽查管制。

    經發局工業行政科長廖振宏表示，鉅輝鋼鐵公司2012年第1次毗連擴廠時，未依核准計劃書執行部分，因行政程序過程中，除法定時間以外，仍有審查、補正、改善等期間，2020年才核准計劃，審查過程均符行政程序流程。

    市長張善政表示，此案2關鍵，1是環保局把關，針對里民擔心空汙，須嚴格監測環境影響，另1個是經發局督導，該廠毗連案很多地方尚未通過，須符合所有規定才能通過，讓地方安心。

    桃園市平鎮區新安里長葉佳凌反映鉅輝鋼鐵廠長年生產鋼筋溶鐵時，造成空氣及噪音汙染。（記者黃政嘉攝）

    桃園市平鎮區新安里長葉佳凌反映鉅輝鋼鐵廠長年生產鋼筋溶鐵時，造成空氣及噪音汙染。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播