平鎮「鉅輝鋼鐵廠」未獲操作許可證 2度不甩停工命令 環局移檢方偵辦

桃園市府環保局長顏己喨說，今年3月命鉅輝鋼鐵廠停工，但5、7月複查仍持續作業，已移請地檢署偵辦。（記者黃政嘉攝）

2025/08/26 18:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區新安里鉅輝鋼鐵廠，里民長年反映廠內生產鋼筋溶鐵時，產生的鐵灰讓鄰居不敢開窗晾衣服，噪音也難以忍受，里長葉佳凌質疑該公司無空汙許可，被環保局停工及移送，為何能繼續作業？環保局長顏己喨回應，該公司未取得設置及操作許可證，就逕行設置及操作，違反空氣污染防制法，今年3月命該公司停工，但5、7月複查該廠仍持續作業，已移請地檢署偵辦。

顏己喨今在平鎮區基層座談會表示，今年5月再獲民眾陳情，派員稽查時，固定污染源即軋延用加熱爐作業中，爐內溫度約1078°C，未遵行停工處分，仍以相同製程持續生產，涉犯空氣污染防制法第56條第1項規定，移請地檢署偵辦，據該項規定，負責人可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元至500萬元罰金。

顏己喨說，今年7月4日再派員複查，該公司仍持續作業，未遵行停工處分，故提供相關稽查紀錄，移請地檢署併案辦理及審酌量刑；關於葉佳凌提出監測設備建議，環保局已於附近加裝1組空氣品質感測器，加強稽查管制。

經發局工業行政科長廖振宏表示，鉅輝鋼鐵公司2012年第1次毗連擴廠時，未依核准計劃書執行部分，因行政程序過程中，除法定時間以外，仍有審查、補正、改善等期間，2020年才核准計劃，審查過程均符行政程序流程。

市長張善政表示，此案2關鍵，1是環保局把關，針對里民擔心空汙，須嚴格監測環境影響，另1個是經發局督導，該廠毗連案很多地方尚未通過，須符合所有規定才能通過，讓地方安心。

桃園市平鎮區新安里長葉佳凌反映鉅輝鋼鐵廠長年生產鋼筋溶鐵時，造成空氣及噪音汙染。（記者黃政嘉攝）

