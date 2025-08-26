為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    關稅、天災衝擊募款 「創世」與白沙屯媽祖推「中元植福箱」認購

    創世基金會嘉義院今與幼童宣傳「中元植福箱」，號召各界響應「以愛築家」。（創世基金會嘉義院提供）

    創世基金會嘉義院今與幼童宣傳「中元植福箱」，號召各界響應「以愛築家」。（創世基金會嘉義院提供）

    2025/08/26 18:46

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕受丹娜絲颱風天災、美國對台關稅政策等影響，創世基金會嘉義院募款較去年同期衰退近250萬元，因應中元節將至，創世基金會與白沙屯媽祖公益聯名推出「中元植福箱」，不只內含暢銷零食餅乾，還有白沙屯媽祖加持「金湯匙」，號召民眾認購，普度祈福還可捐助植物人安養經費。

    今日記者會上，孩得堡幼兒園幼童在創世基金會嘉義院演出，為活動增添溫馨氛圍，嘉義院院長蕭伃雯與幼童將一箱箱「植福箱」，築成大房子，象徵以植福方式植愛「嘉義新院」，傳遞「以愛築家」的溫暖院景。

    蕭伃雯表示，股災、關稅、天災接連衝擊，增添募款困難，相較去年同期，募款衰退近250萬元。蕭伃雯說，「中元植福箱」是二度與白沙屯媽祖公益聯名，外盒以Q版媽祖與亮眼粉紅色設計，內含7種暢銷零食餅乾，以及一支白沙屯媽祖加持的「金湯匙」，象徵「經常進財」與「福澤延綿」，民眾認購收入，將支持嘉義新院建設與植物人安養經費。

    蕭伃雯說，嘉義院新院目前已完成一樓地板灌漿，俗稱「出土面」，是建築重要的里程碑，但整體建院經費至今僅募得約1成，希望各界伸出援手，共同助建嘉義新院，「中元植福箱」每箱600元，可洽「創世基金會嘉義院」臉書，或洽（05）2320578。

