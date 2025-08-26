鬼月嚇死人！他開夜路前方閃現「一尊阿彌陀佛」 網：急著見佛祖？

一名駕駛開夜路，路中央突然「閃現」一名和尚。（圖翻攝自爆料公社二社）

2025/08/26 20:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月鬼門開，近日有民眾在網上公開一段行車紀錄器畫面，只見他晚上開車，前方突然出現一名和尚，差點迎頭撞上，好在駕駛反應快，即時躲閃，驚險影片曝光引發熱議。

一名網友昨天（25日）在臉書社團「爆料公社二社」分享一段攝於23日晚間的影片，驚呼「農曆七月的路上，遇到了阿彌陀佛！」只見原PO開車在馬路上，當時交通號誌顯示綠燈，原PO一路踩油門，怎料剛過紅綠燈，一名頂著光頭疑似和尚的路人，突然出現在眼前，嚇得車內其他乘客發出尖叫。

還好原PO反應快，馬上扭轉方向盤，驚險避免一場車禍發生。仔細看畫面中的出家人，即便差點被撞到也沒有一絲驚慌，繼續走自己的路。

這段影片引發網友熱烈討論，「這真的嚇死人不償命」、「還好是實體，不然阿彌陀佛都不夠」、「鬼門開真的會嚇死人，這人是突然冒出來耶」、「差點抄捷徑飛往西方極樂世界了」、「撞下去真的就去見阿彌陀佛了」、「直接立地成佛」、「看起來他是要去西方取經了」、「急著見佛祖是不是」。

