為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鬼月嚇死人！他開夜路前方閃現「一尊阿彌陀佛」 網：急著見佛祖？

    一名駕駛開夜路，路中央突然「閃現」一名和尚。（圖翻攝自爆料公社二社）

    一名駕駛開夜路，路中央突然「閃現」一名和尚。（圖翻攝自爆料公社二社）

    2025/08/26 20:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月鬼門開，近日有民眾在網上公開一段行車紀錄器畫面，只見他晚上開車，前方突然出現一名和尚，差點迎頭撞上，好在駕駛反應快，即時躲閃，驚險影片曝光引發熱議。

    一名網友昨天（25日）在臉書社團「爆料公社二社」分享一段攝於23日晚間的影片，驚呼「農曆七月的路上，遇到了阿彌陀佛！」只見原PO開車在馬路上，當時交通號誌顯示綠燈，原PO一路踩油門，怎料剛過紅綠燈，一名頂著光頭疑似和尚的路人，突然出現在眼前，嚇得車內其他乘客發出尖叫。

    還好原PO反應快，馬上扭轉方向盤，驚險避免一場車禍發生。仔細看畫面中的出家人，即便差點被撞到也沒有一絲驚慌，繼續走自己的路。

    這段影片引發網友熱烈討論，「這真的嚇死人不償命」、「還好是實體，不然阿彌陀佛都不夠」、「鬼門開真的會嚇死人，這人是突然冒出來耶」、「差點抄捷徑飛往西方極樂世界了」、「撞下去真的就去見阿彌陀佛了」、「直接立地成佛」、「看起來他是要去西方取經了」、「急著見佛祖是不是」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播