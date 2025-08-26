爸媽曬娃日常恐成綁架線索 專家：成為無法擺脫的「數位刺青」

劉淑瓊呼籲家長，做為孩子隱私守門人，應培養數位素養，尊重孩子的權利。（記者林志怡攝）

2025/08/26 17:42

〔記者林志怡／台北報導〕網路已經成為年輕一代生活的一部分，許多家長熱衷於透過社群平台，紀錄家中寶貝的生活，甚至成為「育兒網紅」。但台大社工系兼任教授劉淑瓊提醒，外人可以透過圖片，長期跟蹤，甚至詐騙、綁架，且孩子無法對家長的拍攝行為說「不」，年幼時的照片，更可能成為孩子一輩子甩不掉的夢魘，呼籲家長作為孩子隱私守門人，應培養數位素養，尊重孩子的權利。

生活在數位原生代的孩子，除了面對來自外部的網路威脅外，所處的家庭可能也成為剝削與虐待的加害者。劉淑瓊指出，近年來越來越多家長喜歡把孩子的照片分享在社群平台，有心人士可能從這些零碎資料，拼湊出家庭生活樣貌、動線，進而施行跟蹤、騷擾、綁架、詐騙等行為。

劉淑瓊也提到，家長分享孩子照片的行為，也可能讓孩子成為外人「養在線上的寵物」，長期觀賞孩子的成長歷程取樂，且這些家長認為有趣、可愛的照片，更可能成為未來孩子不願面對的黑歷史，產生親子間的芥蒂，甚至淪為外人霸凌、重傷孩子的材料，也是孩子無法控制的「數位刺青」。

此外，劉淑瓊說，家庭實境秀與育兒網紅讓家長單純分享日常、曬娃的行為，變成可以流量變現、透過點閱率與業配賺取收入的行為，育兒變成了商業行為，父母成了雇主，而孩子可能淪為「數位童工」，被迫參與無法拒絕也無法下班的商業演出，生活的家庭成為攝影棚，形成新型態的兒少剝削。

劉淑瓊指出，有些影片中看起來自然的景象，可能出自套現的商業模式，孩子被迫參與情緒勞動，隱私備受侵犯，喪失應有的童年經驗，且家長在更新壓力與商業企圖下，可能強制孩子做出特定行為，若孩子不受控、做不出來，國外經驗發現，有孩子因此受暴，或遭家長不給食物，或使用冷暴力。

因此，劉淑瓊提醒，曬娃、育兒網紅可能造成家庭關係變質，家長應思考「父母到底有無權利發布資訊，供人娛樂」、「孩子請求刪除時、主張被遺忘權時，是否有規範能強制執行」、「網路分享孩子童年來賺錢，是否真的可接受」，以及「孩子如何主張對於收入的權利」。

劉淑瓊強調，父母作為孩子隱私守門人，最重要的是「尊重」，但如今台灣社會還是把孩子視為家長的財產，比如「殺子自殺」到現在還是叫「攜子自殺」，因為社會仍普遍認為，孩子歸家長所有，未來需要面對的是文化變革，並培養家長具有足夠的數位素養。

