    首頁　>　生活

    車子沒開也要繳稅？ 竹科工程師外派國外申請停駛 成功退稅

    新竹市稅務局表示，可透過辦理停駛免繳後續牌照稅，且已繳部分還能退還。（市府提供）

    新竹市稅務局表示，可透過辦理停駛免繳後續牌照稅，且已繳部分還能退還。（市府提供）

    2025/08/26 17:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科黃姓工程師9月即將外派國外工作，名下有一輛自用小客車，每年都需繳納使用牌照稅1萬1230元，擔心無法如期繳納。經向新竹市稅務局洽詢後得知，可透過辦理停駛免繳後續稅款，且已繳部分還能退還，讓他大大減輕負擔。

    新竹市稅務局指出，民眾如因出國、車輛故障長期間無法修復等因素不使用車輛，可依使用牌照稅法第13條規定，持汽車號牌2面、行車執照及身分證等證件向監理機關辦理停駛。

    新竹市稅務局表示，使用牌照稅將依實際使用日數計算至停駛前一日，日後恢復使用時，再依全年稅額扣除已使用日數計算。如年度稅款已繳納，稅務局也會主動退還溢繳部分，確保權益不受影響。

    新竹市稅務局說明，本案例車輛排氣量為1998cc，每年應繳納的使用牌照稅稅額為1萬1230元，若於今年9月1日向監理機關辦理停駛登記，使用牌照稅將計算至停駛前1日（即今年8月31日）止，全年應繳稅額為7476元（1萬1230×243/365 天），因稅款已於4月繳納完畢，可退還3754元，並暫停課徵使用牌照稅至申請復駛之前1日。

    稅務局提醒，車輛辦理停駛後不得再上路，也不能停放在公路旁及收費停車格等地方，如要恢復使用，應先向監理機關辦理復駛手續，否則一旦被查獲，不僅需補稅外，還會被處以應納稅額 2倍以下的罰鍰。

