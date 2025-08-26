冷凍庫驚見逾期5個月水餃、麥茶粒 2餐盒工廠各挨罰6萬元

「凱鴻素食有限公司」存放逾期的植物肉水餃，遭罰6萬元。（食藥署提供）

2025/08/26 17:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署今（26日）公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果，赫見有業者將過期食材冰在冷凍庫裡長達5個多月，其中，台北市「凱鴻素食有限公司」存放逾期的植物肉水餃，新竹縣「俊耀食品有限公司」囤放過期的麥茶粒，兩家業者各挨罰6萬元。

此次專案共稽查69家餐盒食品製造業者，累計裁罰金額達48萬元。食藥署說明，這次針對餐盒食品製造業者、鐵路餐盒供應商及食品中毒高風險業者，全面檢查登錄情形、食品良好衛生規範（GHP）、食品安全管制系統（HACCP）與追溯追蹤系統，確保民眾吃下肚的餐盒食材安全無虞。

結果顯示，新北市「統皓食品股份有限公司五股廠」GHP複查不合格，遭罰6萬元；另有基隆市「連合發企業股份有限公司六堵廠」、新北市的「松村實業有限公司」、桃園「合味有限公司」及「黑雞餐盒食品廠」、台中市「大龍棧餐飲事業股份有限公司」、台南市「雙林便當食品廠」等業者，因未設置專業技術人員被開罰。

抽驗部分，共檢驗204件餐盒成品、半成品及原料肉，其中3件半成品不符規定，包含統皓食品的「非基改小豆干」檢出防腐劑甲酸超標、台南嘉豪團膳便當工廠的「酸菜絲」漂白劑二氧化硫超標，以及台南卡多利亞食品的「脆筍」漂白劑二氧化硫超標，3家業者的來源商各罰3萬元。

食藥署提醒，食品工廠必須落實自主管理，若違規儲存逾期原料，將依「食品安全衛生管理法」第15條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

