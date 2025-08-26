為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    冷凍庫驚見逾期5個月水餃、麥茶粒 2餐盒工廠各挨罰6萬元

    「凱鴻素食有限公司」存放逾期的植物肉水餃，遭罰6萬元。（食藥署提供）

    「凱鴻素食有限公司」存放逾期的植物肉水餃，遭罰6萬元。（食藥署提供）

    2025/08/26 17:36

    〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署今（26日）公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果，赫見有業者將過期食材冰在冷凍庫裡長達5個多月，其中，台北市「凱鴻素食有限公司」存放逾期的植物肉水餃，新竹縣「俊耀食品有限公司」囤放過期的麥茶粒，兩家業者各挨罰6萬元。

    此次專案共稽查69家餐盒食品製造業者，累計裁罰金額達48萬元。食藥署說明，這次針對餐盒食品製造業者、鐵路餐盒供應商及食品中毒高風險業者，全面檢查登錄情形、食品良好衛生規範（GHP）、食品安全管制系統（HACCP）與追溯追蹤系統，確保民眾吃下肚的餐盒食材安全無虞。

    結果顯示，新北市「統皓食品股份有限公司五股廠」GHP複查不合格，遭罰6萬元；另有基隆市「連合發企業股份有限公司六堵廠」、新北市的「松村實業有限公司」、桃園「合味有限公司」及「黑雞餐盒食品廠」、台中市「大龍棧餐飲事業股份有限公司」、台南市「雙林便當食品廠」等業者，因未設置專業技術人員被開罰。

    抽驗部分，共檢驗204件餐盒成品、半成品及原料肉，其中3件半成品不符規定，包含統皓食品的「非基改小豆干」檢出防腐劑甲酸超標、台南嘉豪團膳便當工廠的「酸菜絲」漂白劑二氧化硫超標，以及台南卡多利亞食品的「脆筍」漂白劑二氧化硫超標，3家業者的來源商各罰3萬元。

    食藥署提醒，食品工廠必須落實自主管理，若違規儲存逾期原料，將依「食品安全衛生管理法」第15條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    食藥署今天公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」結果。（食藥署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播