雷雨亂航班！高雄機場17:11起暫停地面作業
高雄機場。（資料照）
〔記者蔡昀容／台北報導〕受雷雨影響，高雄機場下午5點11分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局表示，受此影響，與高雄機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
