    首頁　>　生活

    雷雨亂航班 台南機場17:03起暫停地面作業

    台南機場。（資料照）

    2025/08/26 17:21

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受到雷雨影響，台南機場下午5點3分（17:03）起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

    民航局表示，受此影響，與台南機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢。

