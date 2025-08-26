零撲殺變零安樂 動保團體：遊蕩犬貓不安樂

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，2017年國內實施零撲殺政策後，事實上卻是零安樂死，許多遊蕩犬在收容所內因環境不佳痛苦而死，認為應重新檢視政策。（記者楊媛婷攝）

2025/08/26 17:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國實施流浪貓狗零撲殺措施，雖然法規明定特殊條件可安樂死，實務上卻是零安樂死，導致收容所爆滿、環境惡劣，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏今（26日）表示，農業部近年動保經費逾6成都用在遊蕩犬處理，認為應正視實務零安樂死的難題。

亞洲動物保護大會首度在台灣舉行，今天議程討論遊蕩動物管理議題，陳玉敏指出，自1997年通過「動保法」、2017年又施行零撲殺措施，但實際上都是零安樂死，許多流浪狗被抓到收容所後遲遲無人認養，也因收容數爆滿，流浪狗彼此攻擊、老病到無法治療卻仍難執行安樂死，原因就零撲殺措施倉促上路，又引發許多動保團體彼此對立。

陳玉敏形容表面零撲殺實際上零安樂死的措施彷彿國王的新衣，也就是國王明明沒穿衣服，大家還是說國王好漂亮，這就是目前台灣面對遊蕩犬貓安樂死的困境。

陳玉敏進一步指出，有一部分的動保團體認為把狗放到收容所就等於是殺狗，也主張愛狗就應容許狗生存在社區街頭，並主張TNR才是王道，有另一方的動保團體則認為狗不應該要在街頭流浪，並認為TNR可能是變相讓飼主有反正將家犬棄養街頭都會有政府接手照顧的念頭，還有後續流浪狗帶來的人身安全、野保、農牧衝突、動物福利等問題，像是2017年到2025年間，全台抓捕38萬隻流浪狗，其中有2萬多隻表面是自然死亡，但實際多是因病痛死亡，有14萬隻是因收容所爆滿後，被TNR後放回，這類絕育後放回的作法，也可說是政府帶頭棄養。

陳玉敏指出，會有這些拉扯對立，包含現在零安樂死但實際上遊蕩犬卻不安樂，若要究其源頭，坦言自1997年到2017年這20年間，我國對狗籍管理與人犬關係，從我國雖然有動保法，但仍有遊蕩犬在街頭，就可知目前我國到底要走西歐加強飼主責任等嚴管模式，或是走東南亞放棄動保法等模式仍在徘迴，另外我國收容所系統也有許多問題，包含獸醫師因外界輿論壓力難以執行安樂死，還有器材、設備、工具等不完備。

農業部動保司司長江文全表示，對於民眾在倡議平台的提議，待通過後就會請各利益團體共同討論對話，也表示相關修法需要凝聚社會的共識，但也坦言目前我國社會看待動保議題，不同世代往往觀點懸殊，如長輩通常會將犬貓視為「工具」、「物品」，年輕一輩的則會將犬貓視為毛小孩，但仍會努力尋找最大公約數。

