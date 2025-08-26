國際獅子會300E-1區捐6副「模擬酒醉眼鏡」 助嘉市警局宣導防制酒駕

嘉義市長黃敏惠（左半蹲者）戴上「模擬酒醉眼鏡」，實際感受酒後的視覺模糊與方向感的錯亂。（嘉義市警局提供）

2025/08/26 17:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府警察局今舉行「警×獅聯盟，反酒駕護嘉任務GO!」捐贈儀式暨反酒駕誓師大會，國際獅子會300E-1區捐贈6副模擬酒醉眼鏡及2部兒童電動小警車，透過體驗式教材進入校園、社區防制酒駕。

嘉義市長黃敏惠、市警局長陳明志、國際獅子會300E-1區總監黃裕洲今召開記者會戴模擬酒醉眼鏡，實際感受酒後視覺模糊與方向感的錯亂。

黃敏惠說，酒駕是可以避免的悲劇，每起事故背後都是家庭的心碎，感謝國際獅子會300E-1區公益投入，與市府攜手推動交通安全，將嘉義市打造成更安全、幸福、具人本精神的城市。

陳明志說，安全教育必須從小扎根，最好的防禦就是預防，此次國際獅子會300E-1區的捐贈不僅是一份心意，更是一項能看見、能記得住的安全教育，模擬酒醉眼鏡與兒童電動小警車將廣泛應用於校園與社區宣導，讓交通安全不再只是口號，而是透過親身體驗讓人真切感受酒駕的危險。

陳明志說，「小小警察親子體驗活動」27、28日將分兩梯次進行，期待孩子們在活動中學習正確的交通安全知識，不僅能自我保護，更進而將觀念帶回家中，提醒阿公、阿嬤等長輩遵守交通規則。

市警局表示，9月是全國「交通安全月」，將持續推動「人本交通—停讓文化」，倡導駕駛「慢看停」、行人「安全行」，今誓師大會交通安全月的前奏，警察局將進入校園擴大交通安全宣導，讓孩子們都能「交通安全、快樂上學、平安回家」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國際獅子會300E-1區今捐贈6副「模擬酒醉眼鏡」、兒童電動小警車等體驗式教材，協助嘉市警局宣導防制酒駕。（嘉義市警局提供）

