2025年iWIN兒少網路安全年會 專家籲給「不被看見的權利」

2025/08/26 17:56

〔記者林志怡／台北報導〕2025年iWIN兒少網路安全年會主題為「數位原生的未來——看見孩子的隱私主導權」，年會以「制度到文化、AI到教育」為主軸，舉辦跨界座談，邀集各界專家學者探討數位時代的兒少隱私權保障，如何在數位時代賦予兒少「不被看見的權利」和「選擇被看見的自由」。

iWIN執行長黃益豐說明，iWIN受理的申訴案件從2023年的3007件，攀升至2024年的6199件，其中以色情相關（70.92%）居多，其次為其他有害兒少身心健康內容次之（7.31%）、網路霸凌（6.82%）、暴力（5.05%）等。

然而，今年上半年色情相關申訴案佔比降低至37.68%，但仍居於各類別之冠，網路霸凌、其他有害兒少身心健康內容、兒少私密照、不實訊息等類別，占比分別達到25.67%、16.47%、6.83%、6.21%，較前一年佔比攀升。

黃益豐指出，在各單位努力下，2024全年度申訴案件整體處理成功率有所提升，境內處理成功率從88%提升至90%、境外處理成功率從71%提高至78%，iWIN也積極培育兒少保護種子，從2018年的13家業者、17位學員，增加至2024年的81家業者、229位學員，且超過50%是首次參與課程。

NCC主秘黃文哲強調，數位時代下的兒少隱私保護，不只是科技發展議題，也涉及人權保障核心價值，各界要重新思考數位時代如何在隱私與自主權間取得平衡，在網路世界中確實保護自己，是數位兒少政策中不可迴避的重要議題。

黃文哲指出，現在的孩子們是網路原生居民，自幼與手機為伴，透過網路學習、交友、探索世界，生活在虛實交錯之間，卻遍地充滿危機，比起實體世界，數位足跡容易被記錄或揭露、濫用，加上AI數位演算法普及，國際間對於兒少個資處理等關注度增加，並有推動相關法規，落實資訊透明與問責。

此外，黃文哲表示，NCC持續關注國際發展趨勢，與部會、民間單位合作，希望打造台灣特色的數位治理模式，且兒少隱私權與保障不是單一機關可以保障的，需要社會凝聚聯手，共同保護網路資訊安全，NCC數位辦公室也推動相關機制。

衛福部次長呂建德則指出，衛福部將來會就3大面向，強化網路兒少安全，包括完善法律制度、強化教育素養、促進跨域合作等，去年立法院也已經修法通過兒少性剝削防制條例。

