為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義人交通福音！ 水上車輛基地聯外道路預計9月通車

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    2025/08/26 17:08

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（26日）宣布，水上車輛基地工程是嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，自去年6月開工，其中基地聯外道路預計9月通車啟用。

    鐵道局分局長林健智副說明，這除了可強化基地周遭農路的交通聯繫外，並可將進出嘉義縣水上鄉的人、車，分流到北端柳林平交道，有助改善水上鄉交通樞紐－中興路平交道壅塞情形，未來可連接新設的北回歸線車站，進一步提升當地交通便利性。

    水上車輛基地位置座落於嘉義縣水上鄉，距嘉義車站南方約5公里，自柳林平交道以南開始佈設於縱貫線東側。基地面積約 22.25 公頃，基地內除規劃台鐵營運所需的建築物、軌道區等必要設施外，還特別規劃了國土保育區，並建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地。

    此外，基地也保留了6.8公頃的土地，以生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊則種植具誘鳥誘蝶的台灣原生種喬木、灌木、草花，營造適合生物棲息的環境，種植約1200棵喬木，豪雨期間可提供蓄水，以強化減災效用。

    另外，鐵道局也沿著水上車輛基地東側規劃新闢路寬8公尺的聯外道路及1.5公尺寬的人行步道，並新設農田水利灌排溝渠，連接既有灌排系統，聯外道路北端銜接至嘉42-1道路與台1線省道，南端與水上鄉新進街銜接，距臺鐵水上站約450公尺，該聯外道路取代原4公尺寬的農路，提供周邊居民及車輛通行。

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播