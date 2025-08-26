嘉義人交通福音！ 水上車輛基地聯外道路預計9月通車

嘉義市區鐵路高架化計畫範圍示意圖。（鐵道局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（26日）宣布，水上車輛基地工程是嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，自去年6月開工，其中基地聯外道路預計9月通車啟用。

鐵道局分局長林健智副說明，這除了可強化基地周遭農路的交通聯繫外，並可將進出嘉義縣水上鄉的人、車，分流到北端柳林平交道，有助改善水上鄉交通樞紐－中興路平交道壅塞情形，未來可連接新設的北回歸線車站，進一步提升當地交通便利性。

水上車輛基地位置座落於嘉義縣水上鄉，距嘉義車站南方約5公里，自柳林平交道以南開始佈設於縱貫線東側。基地面積約 22.25 公頃，基地內除規劃台鐵營運所需的建築物、軌道區等必要設施外，還特別規劃了國土保育區，並建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地。

此外，基地也保留了6.8公頃的土地，以生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊則種植具誘鳥誘蝶的台灣原生種喬木、灌木、草花，營造適合生物棲息的環境，種植約1200棵喬木，豪雨期間可提供蓄水，以強化減災效用。

另外，鐵道局也沿著水上車輛基地東側規劃新闢路寬8公尺的聯外道路及1.5公尺寬的人行步道，並新設農田水利灌排溝渠，連接既有灌排系統，聯外道路北端銜接至嘉42-1道路與台1線省道，南端與水上鄉新進街銜接，距臺鐵水上站約450公尺，該聯外道路取代原4公尺寬的農路，提供周邊居民及車輛通行。

