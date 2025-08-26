為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    在天地間「解放」!台南虎頭埤環景生態完工 公廁可賞湖光山色

    三粒亭、南洋杉亭等公廁的男生小便區，採戶外或半開放的設計。（記者吳俊鋒攝）

    三粒亭、南洋杉亭等公廁的男生小便區，採戶外或半開放的設計。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/26 17:01

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的虎頭埤迄今已176年歷史，在國內有「第一水庫」之稱，市府以「虎埤泛月」為主題，推動環景生態遊憩設施改善，打造觀光新亮點，而新建的公共廁所，採半開放式設計，直接面對湖光山色，相當特別，與大自然親近的另類簡約風格，引起矚目。

    市府觀光旅遊局在南岸半島的三粒亭與南洋杉亭等處，各全新打造1座公共廁所，強調通風、採光，並增加無礙障設施，而提供男生小號的地方比較特別，便斗位置分別是半開放，甚至在戶外，美麗的湖景，一覽無遺。

    有遊客感到害羞，覺得男生小便區太簡約，可以再多一些屏障，但多數反應都不錯，重要的隱私有遮到，且直接親近大自然，為得獎的虎埤泛月工程，增添趣味插曲。

    虎頭埤又有「小日月潭」的美稱，市府爭取交通部觀光署的經費補助，投入7000萬元推動「虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程」，目前已經完成，且在全國各地優秀作品的激烈競爭中脫穎而出，榮獲「第12屆台灣景觀大獎」。

    觀光旅遊局長林國華表示，該工程利用園區的南岸半島推動設施優化，並透過視覺延伸，進行造型語彙的設計，採各式大小的圓、弧，形成彎月、弦月與滿月，再搭配山巒意象，營造水域空間與微棲地，帶領民眾近距離觀察虎頭埤生態多樣性。

    林國華說，親子可在林間與岸際悠閒從事野餐、健行、休憩與露營等，享受園區豐富的自然生態與湖光山色，會持續營造地景設施、串聯周邊步道，規劃環境教育解說動線，打造出具有優質觀光旅遊條件的樂齡，以及多元友善場域。

    三粒亭、南洋杉亭等公廁的男生小便區，採戶外或半開放的設計。（記者吳俊鋒攝）

    三粒亭、南洋杉亭等公廁的男生小便區，採戶外或半開放的設計。（記者吳俊鋒攝）

    虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程，獲第12屆台灣景觀大獎。（南市觀旅局提供）

    虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程，獲第12屆台灣景觀大獎。（南市觀旅局提供）

    虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程，獲第12屆台灣景觀大獎。（南市觀旅局提供）

    虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程，獲第12屆台灣景觀大獎。（南市觀旅局提供）

