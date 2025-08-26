民眾眼尖揪「太田胃散」標示錯誤 食藥署下令回收37批、41萬罐

食藥署今（25日）公告，知名日本品牌「太田胃散」因外盒日文標示錯誤，啟動藥品回收，共涉及37批、約41萬罐產品，業者須在9月18日前完成回收並提出改善報告。（翻攝自太田胃散官網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕胃散是許多人日常家中必備藥品，不過食藥署昨（25日）公告，知名日本品牌「太田胃散」因外盒日文標示錯誤，啟動藥品回收，共涉及37批、約41萬罐產品，業者須在9月18日前完成回收並提出改善報告。

食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，7月下旬接獲民眾檢舉，發現「太田胃散」外盒成分標示中，日文標示與中文標示「對不起來」，經廠商清查後，確認共有75公克、140公克與210公克3種規格、37批藥品標示有誤。由於標示不符原核准內容，已違反「藥事法」第46條，依法可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

楊博文說，這次召回等級屬「第二級」，依規定須於兩個月內完成。食藥署要求藥品許可證持有者「幼祥實業股份有限公司」在9月18日前回收完畢，並繳交調查報告與預防矯正措施。若業者未依規定辦理回收，還可依「藥事法」第91條處20萬至500萬元罰鍰。

召回品項批號包括75克包裝16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01至23C05、24B01至24B04、24I01及24I02；140克包裝16批，批號為22C、22I01至22I03、23B01至23B08、24B01及24J01至24J03；210克包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

「太田胃散」屬指示藥品，主要用於緩解胃部不適、灼熱感，或改善胃酸過多、食慾不振、消化不良等症狀。食藥署強調，目前市面仍有標示合規的庫存產品，如對手邊藥品有疑慮，建議先停止使用，並向藥局或醫師諮詢，由醫師開立其他適合藥品。

