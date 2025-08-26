為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾眼尖揪「太田胃散」標示錯誤 食藥署下令回收37批、41萬罐

    食藥署今（25日）公告，知名日本品牌「太田胃散」因外盒日文標示錯誤，啟動藥品回收，共涉及37批、約41萬罐產品，業者須在9月18日前完成回收並提出改善報告。（翻攝自太田胃散官網）

    食藥署今（25日）公告，知名日本品牌「太田胃散」因外盒日文標示錯誤，啟動藥品回收，共涉及37批、約41萬罐產品，業者須在9月18日前完成回收並提出改善報告。（翻攝自太田胃散官網）

    2025/08/26 16:57

    〔記者邱芷柔／台北報導〕胃散是許多人日常家中必備藥品，不過食藥署昨（25日）公告，知名日本品牌「太田胃散」因外盒日文標示錯誤，啟動藥品回收，共涉及37批、約41萬罐產品，業者須在9月18日前完成回收並提出改善報告。

    食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，7月下旬接獲民眾檢舉，發現「太田胃散」外盒成分標示中，日文標示與中文標示「對不起來」，經廠商清查後，確認共有75公克、140公克與210公克3種規格、37批藥品標示有誤。由於標示不符原核准內容，已違反「藥事法」第46條，依法可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    楊博文說，這次召回等級屬「第二級」，依規定須於兩個月內完成。食藥署要求藥品許可證持有者「幼祥實業股份有限公司」在9月18日前回收完畢，並繳交調查報告與預防矯正措施。若業者未依規定辦理回收，還可依「藥事法」第91條處20萬至500萬元罰鍰。

    召回品項批號包括75克包裝16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01至23C05、24B01至24B04、24I01及24I02；140克包裝16批，批號為22C、22I01至22I03、23B01至23B08、24B01及24J01至24J03；210克包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

    「太田胃散」屬指示藥品，主要用於緩解胃部不適、灼熱感，或改善胃酸過多、食慾不振、消化不良等症狀。食藥署強調，目前市面仍有標示合規的庫存產品，如對手邊藥品有疑慮，建議先停止使用，並向藥局或醫師諮詢，由醫師開立其他適合藥品。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播