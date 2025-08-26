彭啟明說光電板清到只剩一案場 王鴻薇嗆：我給你按個讚好不好？

環境部長彭啟明今列席立法院院會並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 16:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，國民黨立委王鴻薇詢問光電板何時清理完？環境部長彭啟明表示，「只剩下一個案場而已」，遭王反嗆，風災超過一個月，「我給你按個讚好不好，你可以接受我給你按個讚嗎？院長要不要按個讚？」

王鴻薇詢問，災後一個月，光電板仍然沒有清完，請問部長，什麼時候清完光電板？彭啟明回應，很多漁民說光電板有毒，魚都不能吃，造成很大的困擾，一定要他說出來，環境部也已到場測了三次滯洪池的水質，並沒有任何的重金屬或各種的污染，所以他才說出來讓大家知道。

請繼續往下閱讀...

彭啟明解釋，他們在災後發生的兩週後，已經清除光電板遠離池面上，現在33個受損的案場只剩下1個場；王鴻薇反問，「只剩下一個場，所以你覺得清理的成績很棒囉？」都超過一個月囉，要清到什麼時候？

彭啟明說明，該清理的公司目前給環境部的承諾預計是到9月5日，環境部正在審查當中，現在已對該公司罰到最重300萬元，可以連續開罰。王問，如果仍然不能清除，政府要接手嗎？彭表示，如果該公司還是這樣破壞環境，環境部會依照廢清法71條代位求償，我們來清除，然後跟他全部清償，表示我們來保護這個環境。

王鴻薇向卓榮泰表示，這次事件非常特殊，我們發展能源，光電板造成光電垃圾，汙染我們的滯洪池、農田和海洋，到目前為止都還沒清完，行政效率之低，讓大家實在非常的詫異。

彭啟明連忙解釋，「那個案場只剩下一個在岸邊而已喔」，王鴻薇反嗆，只剩下一個，你再講啊？丹娜絲颱風到現在多久了，超過一個月，「只剩下一個？所以我要給你怎麼樣？我給你按個讚好不好，你可以接受我給你按個讚嗎？院長要不要按個讚？」

王鴻薇詢問卓榮泰，政府說要先接受再向業者求償，但現在光電廠商倒閉的很多，可以這樣拍拍屁股走人，錢跟誰去清償？希望這次的教訓，未來要建立一套SOP，院長，這樣可不可以？

卓榮泰表示，從歷次的案件當中，我們都會去深刻的檢討，如何讓速度更快，支持面更廣泛，讓我們的韌性更加強。這三個不足，他之前已經講過了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法