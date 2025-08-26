為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學校電費差額 黃偉哲承諾：全力補上缺口

    針對明年度學校電費差額，台南市長黃偉哲（立者）在校長會議上承諾一定會全力補上缺口。（記者劉婉君攝）

    針對明年度學校電費差額，台南市長黃偉哲（立者）在校長會議上承諾一定會全力補上缺口。（記者劉婉君攝）

    2025/08/26 16:52

    〔記者劉婉君／台南報導〕中央明年度起將不補助學校電費差額，制度回歸正常財政機制，台南市長黃偉哲今（26）日在高中職暨國民中小學校長會議上，當場承諾「市府一定會全力來把缺口補上，請大家可以放心」。

    台南市教育局今天在國立成大南工召開校長會議，黃偉哲到場肯定教育團隊在第一時間投入風災後的校園環境清理與修繕，讓校園可以如期迎接開學，確保學生能安心返校。他除了當場向全體校長承諾，一定會全力補上學校電費差額的缺口，也提醒校園應做好節電，下班後沒用到的電力該關就要關，並要求校長們妥善運用校務基金，充實教學設備並照顧弱勢孩童需求。

    教育局表示，依據台電3月來文預估，明年度南市教學用電優惠電價約1.16億元，前期凍漲電價差額約1.1億元，總計約2.27億元，明年度起將由教育局自行編列預算支應，已編列明年度水電費共計約4.5億元。

    另外，針對近日高雄出現登革熱疫情，考量高雄與台南地理相近，往來密切，黃偉哲也提醒各校務必注意清理校園積水，並注意學童健康狀況，一定要讓「防疫的防線可以拉住」。對於已經沒有淡旺季的分別的腸病毒，也要加強宣導勤洗手，以維護幼童健康。

    台南市114學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議，在成大南工召開。（記者劉婉君攝）

    台南市114學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議，在成大南工召開。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播