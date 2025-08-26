中小學將開學 國教盟呼籲中止全面性教育教學指引

中小學下週將開學， 國教盟今日呼籲教育部中止「全面性教育教學指引」。（國教盟提供）

2025/08/26 16:46

〔記者林曉雲／台北報導〕 中小學下週開學，教育部昨（25）日舉辦「部長與國中小教學教師座談」。國教行動聯盟今（26）日發聲明肯定教育部長鄭英耀走入現場、願意面對第一線，呼籲教育部中止錯誤的「中學全面性教育教學指引」，公開誰決策誰編審的完整名單與文件，並啟動責任釐清與修正時程，家長團體期盼「部長 2.0」展現向上管理、向下溝通的魄力。

國教盟理事長王瀚陽表示，教長主動聆聽，值得肯定，國教盟支持全教總長期訴求：補齊校園人力、合理職務加給、行政減量與濫訴守門機制，把第一線最痛的問題先解決，避免政策再由學校單方面承擔，全教總聚焦的人力、加給、減負與校安，確實是燃眉之急；然而更深的問題在於「教師專業根本失守」，決策長期由上而下、忽視學科專業與師培制度，導致政策問題一再回到學校買單。

請繼續往下閱讀...

國教行動聯盟常務理事、前台北市教師會理事長張文昌表示，國教盟支持全面性教育（CSE）的目標，但反對不合格的CSE，質疑「中學全面性教育教學指引」12位作者未見健康教育專長教師，甚至包含未具教師資格者，依規定，中學健康教育合格教師需修滿26個教育學分加上42個專業學分，主編教學指引的高師大性別教育研究所創設25年來卻僅有3個學期開設3學分「性教育研究」選修，且授課者非健康教育、性教育專長，用非專業團隊編寫教師指引、再要求全國健教老師依此施教，等同否定教師專業、嚴重衝擊師培制度，這已是教師專業完全被邊緣化。

國教盟呼籲即日起停止推廣使用「中學全面性教育教學指引」，公告回收與停用流程（載明文號、生效日、對象）；公布完整決策鏈與全套文件，包括誰決策、誰編、誰審、誰出錢，並提出責任歸屬報告與改版時程，由健康教育領域主責，納入家長與一線教師。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法