泰板輕軌4度卡關！鐵道局點出原因 新北捷運局：9月修正再送審

泰板輕軌未來路線圖。（新北市捷運工程局提供）

2025/08/26 16:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市泰板輕軌在可行性研究階段已被交通部4次要求修正。鐵道局長楊正君表示，最大問題在於市府將土地開發效益列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，建請市府就整個運量、未來收入、營運期間如何確保「經營比必須大於1」，讓系統可永續營運說明；新北捷運工程局則說，計畫修正後預計9月再送審。

新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧說明，泰板輕軌規劃全長10.3公里，設14站與1座機廠，總經費337.36億元，其中中央補助130餘億元，市府自籌206餘億元。目前計畫正依交通部審查意見修正，預計9月再送審，期盼獲支持並轉行政院核定，預計綜合規劃報告獲核定後7年完工。

請繼續往下閱讀...

立委蘇巧慧質疑，相較於五泰輕軌，泰板輕軌審查過程屢遭退回，理由多為「未詳盡補充」，但外界卻不清楚問題核心；楊正君回應，最大問題在於新北市府將土地開發效益列入營運期收入，這違反軌道建設審查原則。土地開發效益應屬自償性經費，而非營運收入。若營運期收支無法平衡，將面臨長期虧損風險。他強調，營運期必須確保「經營比大於1」，才能支撐永續營運。不過目前市府尚未重新送件，待送件後，鐵道局會再檢視運量、收入與經營可行性，若符合條件才會進一步審查。

立委洪孟楷認為，泰板輕軌路線經過人口密集區，泰山到板橋更是交通要道，應具發展潛力。對泰山居民而言，需求甚至大於五泰輕軌。他並要求市府在9月送件時提出調整方案，避免持續卡關。

蘇巧慧則說，交通建設不應僅以是否賺錢作為評估標準。應以交通平權與地方發展使命，即便短期虧損，也應優先滿足居民需求，再透過建設帶動發展，至於如何確保系統可行與營運，則可再尋求解決方案。

交通部常務次長林國顯表示，以現有數據來看，公車即可滿足需求，輕軌則須依都市計畫及周邊開發引導需求，建議可先推動高需求區段，其餘路段待發展成熟後再行推動。

新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧說明，目前計畫正依交通部審查意見修正，預計9月再送審，期盼獲支持並轉行政院核定，預計綜合規劃報告獲核定後7年完工。（記者羅國嘉攝）

新北市泰板輕軌串連泰山、新莊、板橋、土城及中和地區，將帶動交通便利與產業發展，然而在可行性研究階段已被交通部四次要求修正；圖為淡海輕軌示意圖。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法