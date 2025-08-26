為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    東海岸、屏東設置風機 彭啓明：不鼓勵也不支持

    行政院長卓榮泰（中）26日赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，和公共工程委員會主委陳金德（右）、環境部長彭啟明（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/26 16:39

    〔記者林欣漢／台北報導〕風電業者規劃在東海岸、屏東設置風力發電機（風機），國民黨立委蘇清泉今日質詢表示，要成立「東海岸、南迴恆春半島反風車大聯盟」，他直言，東部會是颱風首當其衝，16、17級陣風，風車撐得住嗎，不應該再搞下去；環境部長彭啓明表示，自己已經在台東公開說過，不鼓勵也不支持，過去幾個月已經把幾個類似的案例全部擋掉、退回。

    立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

    蘇清泉指出，東海岸要裝設50幾支風車，現在又要到屏東枋山、獅子鄉裝11支風車，東海岸反風車大聯盟已經成立，屏東現在也加入，叫做「東海岸、南迴恆春半島反風車大聯盟」。1座風車發電量一年最多500、600萬度，造價卻要10多億，成本很高，賣給台電賣到7、8塊，結果1塊錢的核電不用，用貴的風力發電。未來組團至環境部、經濟部抗爭，他絕對支持。

    另外，丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創台灣中南部，造成大量光電板受損，清除工作持續進行中，但是嘉義新庄滯洪池仍多次逾期未清，環境部已針對元昱公司開罰900萬。蘇清泉關切此案進度。

    對此，彭啓明說，目前池子裡已經沒有，是堆放在岸邊，但這樣還是違反廢清法，還是給他們一點時間，希望9月5日以前能清理完，若真的非常糟糕，會接手且代位求償給予最重處罰，甚至以後無法營運，要他們負起責任。

    卓榮泰也說，相同地區有其他本土廠商配合意願結果都很好，就這一家態度大有問題，環境部已經連續開罰，且有更強硬的手段；彭啓明說，台灣30幾處光電板受損，其他都清完了，只剩下這處新庄滯洪池。

