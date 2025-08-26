罕見！玉山瓦拉米黑熊母子出沒 玉管處出招防人熊衝突

玉山東部園區瓦拉米步道，近日有山友直擊相當罕見的黑熊母子出沒，玉管處則提醒入山可帶熊鈴，透過噪音驅趕黑熊，避免人熊衝突。（資料照，玉管處提供）

2025/08/26 16:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，本月初才有巡查員在步道旁8公尺赫見成體台灣黑熊，近日則有山友在瓦拉米步道，直擊相當罕見的黑熊母子出沒，所幸母子熊在被人發現後，就迅速離開，玉山國家公園管理處提醒，民眾前往瓦拉米可就近向南安遊客中心借取熊鈴，藉由製造噪音驅趕黑熊，避免人熊衝突。

玉管處表示，瓦拉米步道本來就是黑熊棲地範圍，民眾若在山林看到黑熊，切勿過於興奮靠近拍照，尤其是遇到小熊，因母熊可能會為了保護小熊，而將人類視為威脅，甚至若人為過度干擾，還可能造成母子熊失散，呼籲民眾與黑熊不期而遇，應冷靜並安靜離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險。

玉管處也提醒，前往玉山園區「有熊國」儘量結伴同行，造訪瓦拉米步道的遊客，則可就近到南安遊客中心借取熊鈴，避免與黑熊不期而遇，由於台灣黑熊是雜食性機會主義者，且嗅覺靈敏，民眾入山要收好食物，廚餘、垃圾也要妥善保管並帶下山，避免吸引黑熊前往步道、山屋等設施覓食，以降低人熊衝突風險。

