為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南七夕月老廟巡禮 再加碼推3大浪漫遊程攻略

    堪稱最佳愛情守護神的祀典武廟「拐杖月老」。（圖由南市觀旅局提供）

    堪稱最佳愛情守護神的祀典武廟「拐杖月老」。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/08/26 16:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕七夕情人節將至，觀旅局推出七夕拜廟攻略。市長黃偉哲表示，台南旅遊玩法多元，適合各種不同遊客來體驗，也包括戀愛中的情侶或單身貴族，台南月老廟各有特色，串聯周邊景點，就是浪漫約會路線最佳選擇。

    府城4大月老廟，包括融合最潮設計的正統鹿耳門聖母廟月老星君姻緣殿；大觀音亭興濟宮的闊嘴月老善於聆聽與說媒，能幫助單身男女脫單；1年可促成300多對佳偶的祀典大天后宮月老，牽線能力更是不同凡響；還有專門斬桃花、堪稱最佳愛情守護神的祀典武廟拐杖月老。此外論及婚嫁辦嫁妝的好去處，則推薦中西區民生路一段到西門路的「婚紗一條街」。

    觀旅局長林國華指出，台南4大月老廟相信大家都不陌生，今年觀旅局再加碼推薦3條浪漫旅遊路線，希望藉著這趟遊程讓來訪情侶感情更升溫，留下幸福記憶。

    路線1「柳營德元埤荷蘭村→雅聞湖濱療癒森林→175咖啡公路」：荷蘭村荷蘭風車、梵谷橋及紅磚橋、巨型荷蘭鞋及鬱金香等裝置，是戀人約會散步及新人拍攝婚紗的好地點。雅聞湖濱療癒森林園區內的歐洲泥座小屋造景、噴水池也是浪漫滿分；東山175咖啡公路最適合與另一半欣賞夕陽、品嘗道地咖啡。

    路線2「左鎮化石園區→山上花園水道博物館→虎頭埤風景區」：左鎮化石園區是全國唯一化石博物館，暗喻精誠所至、金「石」為開，讓曖昧男女來此約會能成為佳偶；山上水道博物館遍植各種花草植物，綠意盎然，也可搭乘遊園小火車，浪漫一下；虎頭埤更是台南人約會勝地，見證許多愛情開花結果。

    路線3「七股鹽山→青鯤鯓扇形鹽田→將軍漁港→井仔腳瓦盤鹽田」：集結近年三大熱門觀光景點，無論是巨型鹽雕、生命之樹藝術裝置、或是鹽田夕陽，都是擺拍的浪漫景點，串聯周邊順遊還能品嘗在地美食，令戀人們回味無窮。

    虎頭埤風景區是台南人約會勝地，見證許多愛情開花結果。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤風景區是台南人約會勝地，見證許多愛情開花結果。（圖由南市觀旅局提供）

    生命之樹裝置藝術成為年輕男女浪漫約會勝地。（圖由南市觀旅局提供）

    生命之樹裝置藝術成為年輕男女浪漫約會勝地。（圖由南市觀旅局提供）

    融合最潮設計的正統鹿耳門聖母廟月老星君姻緣殿。（圖由南市觀旅局提供）

    融合最潮設計的正統鹿耳門聖母廟月老星君姻緣殿。（圖由南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播