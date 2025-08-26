台南七夕月老廟巡禮 再加碼推3大浪漫遊程攻略

堪稱最佳愛情守護神的祀典武廟「拐杖月老」。（圖由南市觀旅局提供）

2025/08/26 16:49

〔記者王姝琇／台南報導〕七夕情人節將至，觀旅局推出七夕拜廟攻略。市長黃偉哲表示，台南旅遊玩法多元，適合各種不同遊客來體驗，也包括戀愛中的情侶或單身貴族，台南月老廟各有特色，串聯周邊景點，就是浪漫約會路線最佳選擇。

府城4大月老廟，包括融合最潮設計的正統鹿耳門聖母廟月老星君姻緣殿；大觀音亭興濟宮的闊嘴月老善於聆聽與說媒，能幫助單身男女脫單；1年可促成300多對佳偶的祀典大天后宮月老，牽線能力更是不同凡響；還有專門斬桃花、堪稱最佳愛情守護神的祀典武廟拐杖月老。此外論及婚嫁辦嫁妝的好去處，則推薦中西區民生路一段到西門路的「婚紗一條街」。

觀旅局長林國華指出，台南4大月老廟相信大家都不陌生，今年觀旅局再加碼推薦3條浪漫旅遊路線，希望藉著這趟遊程讓來訪情侶感情更升溫，留下幸福記憶。

路線1「柳營德元埤荷蘭村→雅聞湖濱療癒森林→175咖啡公路」：荷蘭村荷蘭風車、梵谷橋及紅磚橋、巨型荷蘭鞋及鬱金香等裝置，是戀人約會散步及新人拍攝婚紗的好地點。雅聞湖濱療癒森林園區內的歐洲泥座小屋造景、噴水池也是浪漫滿分；東山175咖啡公路最適合與另一半欣賞夕陽、品嘗道地咖啡。

路線2「左鎮化石園區→山上花園水道博物館→虎頭埤風景區」：左鎮化石園區是全國唯一化石博物館，暗喻精誠所至、金「石」為開，讓曖昧男女來此約會能成為佳偶；山上水道博物館遍植各種花草植物，綠意盎然，也可搭乘遊園小火車，浪漫一下；虎頭埤更是台南人約會勝地，見證許多愛情開花結果。

路線3「七股鹽山→青鯤鯓扇形鹽田→將軍漁港→井仔腳瓦盤鹽田」：集結近年三大熱門觀光景點，無論是巨型鹽雕、生命之樹藝術裝置、或是鹽田夕陽，都是擺拍的浪漫景點，串聯周邊順遊還能品嘗在地美食，令戀人們回味無窮。

虎頭埤風景區是台南人約會勝地，見證許多愛情開花結果。（圖由南市觀旅局提供）

生命之樹裝置藝術成為年輕男女浪漫約會勝地。（圖由南市觀旅局提供）

融合最潮設計的正統鹿耳門聖母廟月老星君姻緣殿。（圖由南市觀旅局提供）

