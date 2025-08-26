栗翅鷹迷途彰化！腳環洩身分 9/1前未領回開放認養

彰化縣政府農業處在溪州鄉捕獲一隻疑似走失的栗翅鷹，目前狀況穩定。（動防所提供）

2025/08/26 16:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年暑假，彰化縣動物防疫所宛如成了「小小動物園」，接連收容迷途寵物，從迷你刺蝟到珍貴蛇類，現在又多了一位重量級的嬌客！最近有民眾在溪州鄉拾獲一隻腳上戴著藍色腳環的栗翅鷹，經查應為人工飼養的寵物，因不知何故走失，目前由動防所暫時安置。

動防所已公告尋找飼主，若7天公告期滿仍無人認領，將開放給有經驗的民眾認養，呼籲養鷹民眾務必做好管理，不要再讓自家寵物在外迷路，回不了家。

這隻栗翅鷹又稱為「哈里斯鷹」（Harris's Hawk），是國內可合法飼養的猛禽之一，因其高服從性和親人的特性，被許多人視為養鷹的入門款。不過，這隻迷途的栗翅鷹剛送到動防所時相當虛弱，所幸動防所人員細心照護，目前精神狀況已穩定，動防所從其左腳上的藍色腳環，以及沒有腳鍊，推測牠應該是不慎走失的「家鷹」，呼籲主人儘速出面領回。

認領時間就到9月1日，原飼主需攜帶身分證、籠具，並提供足以證明所有權的資料，如照片或文件等，才能將牠帶回。截止認領時間一到，動防所將在9月1日早上10點，開放給年滿18歲、且有豐富猛禽飼養經驗的民眾認養。

動防所表示，未來不論是原飼主領回，或是由新飼主認養，動防所都會持續追蹤其飼養狀況，確保動物福利，並加強飼主正確的照養觀念，避免類似的憾事再次發生。

栗翅鷹左腳可見藍色腳環。（動防所提供）

老鷹左腳戴有藍色腳環，推側是民眾飼養寵物。（動防所提供）

