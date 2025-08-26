桃園市民聯合婚禮 8/29開放報名

桃園市長張善政轉動船舵，宣布今年市民聯合婚禮即將開放報名。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/26 16:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕每年報名都秒殺的桃園市市民聯合婚禮，今年倍增開放80對新人參與，29日七夕當天13點14分開放報名，同時舉辦「桃園浪漫必拍景點票選」活動，熱門的大樹林滯洪池「水の秘密基地」入列10大票選名單。

桃市府民政局今（26）日公布聯合婚禮主題設計為海洋風「海洋奇緣，幸福桃園」，聯合婚禮將於11月9日在中壢區南方莊園里昂宴會廳登場，考量往年報名皆是秒殺，今年名額從40對增加到80對，參與聯合婚禮的新人，除可獲得家電好禮，還可參加幸福抽獎，最大獎為義大利羅馬蜜月機票。

票選浪漫必拍景點 「水の秘密基地」入列

民政局表示，今年將同步舉辦「桃園浪漫必拍景點票選」活動，10大票選景點包括充滿童趣與藝術氛圍的桃園市兒童美術館、宛如地下宮殿的水の秘密基地、展現海洋客家文化特色的永安海螺館、最美圖書館桃園市立圖書館總館，以及熱門景點大溪慈湖園區、客家茶文化館、永安漁港、橫山書法藝術館、桃園忠烈祠暨神社文化園區、桃園孔廟。

民政局表示，得票數最高的景點將成為今年聯合婚禮新人限定外拍場域，專屬寫真美照就是新人最浪漫的回憶，即日起民眾可於「桃園民政好厝邊」臉書專頁留言參與票選，有機會抽中超輕量陶瓷不沾節能鍋。

市長張善政今日轉動象徵海洋風的船舵，呼籲新人踴躍報名，他表示，桃園市是6都結婚率最高的城市，每年聯合婚禮都受到新人喜歡，之前主題有機場、太空等風格，今年則是海洋風，聯合婚禮將在七夕13點14分開放報名，象徵「一生一世」，聯合婚禮預計11月9日舉辦。

民政局長劉思遠表示，聯合婚禮當天規劃最佳造型新人及最符合主題新人等獎項，新人們可在服裝上發揮創意巧思，打造彼此的夢想造型，留下最特別的回憶，獲獎者還能抱回精美神秘好禮；而桃園各區戶政事務所貼心設置「結婚背板」，以幸福意象融合在地特色，打造浪漫拍照打卡的最佳場景。

搭配市民聯合婚禮，同時舉辦「桃園浪漫必拍景點票選活動」，熱門的大樹林滯洪池「水の秘密基地」入列10大票選名單。（記者鄭淑婷攝）

桃園各區戶政事務所貼心設置「結婚背板」，打造浪漫拍照打卡場景。（圖由民政局提供）

