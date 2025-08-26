再飆38度！新北市高溫紅燈警戒 出動灑水車降溫

新北市首度列入紅燈高溫警戒區，啟動派出灑水車降溫等高溫應變機制。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/26 16:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕氣溫逐日攀升，中央氣象署針對新北市發布紅色高溫警戒區，其中五股區高溫預計突破38°C，持續達3日以上，新北市啟動高溫應變機制，派出灑水車灑水，開放市民涼爽空間及針對戶外工作者勞檢，呼籲市民維持保持涼爽、提高警覺、補充水分三要訣，預防熱傷害威脅。

中央氣象署預測，新北市五股區進入38°C高溫紅燈警戒區外，其餘新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區及八里區等地，也達到橙色高溫警戒，下午氣溫也將維持36°C以上，新北市政府災害應變中心都提高警覺，呼籲市民做好避暑降溫措施，減少高溫對健康與生活造成威脅。

新北市災害應變中心表示，環境部今年首度召開高溫調適應變會議，會同新北市政府針對高溫啟動應變機制，依照氣象預報及實際情況，強化公共場所降溫，開放提供市民涼爽空間；高溫應變機制包括，環保局灑水車在重要路段灑水降溫、新聞局加強社群等網路文宣等防熱宣導措施、勞動局對戶外工作者勞動檢查、農業局針對綠地進行植栽澆灌，衛生局加強緊急醫療救護，讓市民免於高溫熱傷害的侵襲，社會局、民政局及警察局注意老人、兒童及街友等高溫弱勢族群的照顧，減少市民產生熱傷害、中暑可能性。

新北市消防局長陳崇岳表示，高溫期間易發生熱傷害及熱衰竭等情形，市民高溫天氣中，應特別注意飲水、避免長時間暴露於陽光下，儘量待在開啟空調、冷氣場所；若產生不適，務必進行急救5步驟：蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫，若仍有熱傷害及熱衰竭狀況，立刻撥119求助。

