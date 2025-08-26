為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    補足國小理工師資缺口 南大首創1年制師資碩士班

    南大教育學系學生於教室，展現專業學習氛圍。（圖由南大提供）

    南大教育學系學生於教室，展現專業學習氛圍。（圖由南大提供）

    2025/08/26 16:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對AI時代與教育快速變革，國內師資培育新模式！國立台南大學教育學系自115學年度起，首度試辦「課程與教學碩士班師資組」，也是國內首創1年制師資培育碩士班，專為理工、環境生態等非教育背景的學生量身打造。

    學生可在大學後段取得師資生資格，直接銜接碩士課程，完成國小教師職前教育與碩士學位雙重目標。課程涵蓋教育心理、課程設計、班級經營、國小教材教法，並加強STEM教育能力（科學、技術、工程、數學領域知識整合），補足教育現場理工科技師資缺口。

    臺南大學教育學系主任吳俊憲指出，南大師資組的試辦，最大的突破在於課程與制度的彈性設計。鼓勵學生將專業領域與教育相互結合，並以實務導向的方式完成學業，例如以教學實務報告取代傳統學術論文，讓研究與教學現場更貼近。希望未來畢業生不僅具備專業學識，更能快速適應國小教學需求。

    教育部已核定此全新師資模式，提供大學畢業生及應屆大四生另一條進入教育領域的管道。甄試簡章已公告，甄試日期訂於11月2日。

    南大教育學系數位化與智慧教學環境。（圖由南大提供）

    南大教育學系數位化與智慧教學環境。（圖由南大提供）

    南大教育學系學生於教室討論課程設計，活潑的互動教學。（圖由南大提供）

    南大教育學系學生於教室討論課程設計，活潑的互動教學。（圖由南大提供）

