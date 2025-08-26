苗栗8鄉鎮33校獲教育部8000多萬補助 改善101間老舊廁所

苗栗縣8鄉鎮33校獲教育部8000多萬補助，將改善101間老舊廁所。（陳超明國會辦公室提供）

2025/08/26 16:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕校園教學空間對於學生向來十分重要，而學生「方便」的廁所衛生環境更不容忽視。苗栗縣因部分學校廁所老舊，出現通風條件差等狀況，立委陳超明透過苗栗縣政府教育處盤點後，向教育部爭取約8375萬元經費，將改善苗栗縣8鄉鎮共33所學校101間廁所。

苗栗縣政府教育處表示，目前剛接獲核定公文，將交由獲核定的各學校進行發包老舊廁所改善工程。獲補助學校遍布竹南、後龍、通霄、苑裡、西湖、銅鑼、造橋與三義等鄉鎮。

陳超明指出，廁所是孩子每天都會使用到的場域，乾淨明亮的廁所可以讓學生免於恐懼，這對孩子的學習也是重要的一環，考量學生教學場域空間，透過苗栗縣政府盤點後，陳超明國會辦公室今年6月份邀集教育部國教署會勘，至各學校了解廁所狀況，確認是否需要改善。

陳超明表示，希望透過改善老舊廁所環境，讓學生不會厭惡「方便」必需的空間，並且提升學生學習品質。

