提高天然災害救助上限 ？卓榮泰：請農業部趕快來規劃

行政院長卓榮泰（中）26日赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，和農業部長陳駿季（左）、環境部長彭啟明（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 16:21

首次上稿16:12

更新時間16:21（增加詢答內容）

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委郭國文今天在立法院會質詢時，關切天然災害救助上限調整問題，郭指出，天然災害救助辦法上限只有20％，是否能打破該限制？對此，農業部長陳駿季說，救助金是成本20％去算，這次很多損失是全毀，會全盤考量20％是不是可往上拉；行政院長卓榮泰也說，會全盤考量救助標準，20％是不是可以往上拉，請農業部趕快來規劃，這是現在應該必須做的。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委蘇清泉也問到，用成本的20％來補助，農損的金額就是那20％，顯示災害很輕，這種計算方式要不要改？對此，卓榮泰說，這計算的標準行之多年，一直沒有檢討，面對極端氣候，全面檢討是必要的，會衡量現在的財政結構，盡量來幫助農漁民。

郭國文也關切石棉瓦清運問題，建議環境部擴大辦理，對此，環境部長彭啓明表示，原來費用是7.9億元，還有額外7億多元，大約14億元，環境部負責清運，內政部、經濟部、農業部等部會都有負責拆除、分工。

民進黨立委林俊憲指出，台南石棉瓦破10萬噸，這次風災待清運有1萬5千噸，環境部已經開始進行災區清運，破損石棉瓦不能亂拆，要專業人員才能拆，一破碎細微纖維飛出來，人的皮膚都不能碰到，拆除要全副武裝，防塵衣、護目鏡、N95口罩、手套等，找不到人，是否有提供部分補助？彭啓明表示，內政部國土署有補助一戶2萬元，農畜舍也有，一般工廠也有20萬元，環境部是負責清運，目前該經費在台南、嘉義是沒有問題的。

另外，林俊憲表示，信號塔部分，目前沒有標準要求，NCC等相關單位應該要求電信業者，台電都有抗風係數，電纜電線、電線桿都有標準，抗15級風還要不斷電72小時，應該列為重要的國安基礎建設，電信業者要負起最基本的社會責任，完善基礎設施。

對此，卓榮泰表示，現在高抗災基地台好像有到15級風還有發電設備等，會請相關機關嚴格管制，一定要他們提高標準。

