遠傳、中華電災區漫遊爭議！ NCC：已在電信協會有討論

遠傳、中華電信發生災區漫遊爭議，NCC會在業者有需要時介入協調。（資料照）

2025/08/26 15:58

〔記者林志怡／台北報導〕中南部地區遭到丹娜絲颱風雨0728西南氣流豪雨事件重創，國家通訊傳播委員會（NCC）因此協調業者啟動漫遊服務，但遠傳、中華電信卻爆出「擋訊號」爭議，對此NCC主秘黃文哲表示，兩業者昨日已在電信協會進行討論，且並未尋求NCC協助，就災害漫遊作業要點，業者也將於本週四提交相關意見。

NCC日前邀集三大電信業者及相關政府單位，研商啟動漫遊機制，但台灣大哥大、遠傳電信遭批評「搭順風車」，遠傳因此怒控中華電信阻止用戶漫遊至遠傳的網路。

然而，中華電信也發布3點聲明否認，並強調絕無限制用戶漫遊至同業網路，「同業逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據，就該未經證實之數據，指稱本公司進行網路阻擋，實有誤解。」

對於電信業者爭議，黃文哲表示，遠傳、中華電信已經在昨天於電信協會進行討論，並論及漫遊費用相關議題，但目前並沒有向NCC要求啟動協商機制，後續若業者有需要，NCC也會提供協助。

另針對台灣寬頻（TBC）因與代理商中嘉集團爭議，8月初未經許可，擅自變更Discovery等4頻道，NCC已要求業者儘速恢復節目上架，但TBC並未如期恢復頻道播出，經NCC裁罰新台幣共30萬元，仍屆期不改正，日前再度裁處245萬元。

黃文哲表示，目前TBC仍未恢復節目上架，NCC呼籲業者，基於保護消費者權益與市場秩序，應盡快恢復節目上架，但現階段還沒收到業者兩造要求協商的需求。

