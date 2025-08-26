為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遠傳、中華電災區漫遊爭議！ NCC：已在電信協會有討論

    遠傳、中華電信發生災區漫遊爭議，NCC會在業者有需要時介入協調。（資料照）

    遠傳、中華電信發生災區漫遊爭議，NCC會在業者有需要時介入協調。（資料照）

    2025/08/26 15:58

    〔記者林志怡／台北報導〕中南部地區遭到丹娜絲颱風雨0728西南氣流豪雨事件重創，國家通訊傳播委員會（NCC）因此協調業者啟動漫遊服務，但遠傳、中華電信卻爆出「擋訊號」爭議，對此NCC主秘黃文哲表示，兩業者昨日已在電信協會進行討論，且並未尋求NCC協助，就災害漫遊作業要點，業者也將於本週四提交相關意見。

    NCC日前邀集三大電信業者及相關政府單位，研商啟動漫遊機制，但台灣大哥大、遠傳電信遭批評「搭順風車」，遠傳因此怒控中華電信阻止用戶漫遊至遠傳的網路。

    然而，中華電信也發布3點聲明否認，並強調絕無限制用戶漫遊至同業網路，「同業逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據，就該未經證實之數據，指稱本公司進行網路阻擋，實有誤解。」

    對於電信業者爭議，黃文哲表示，遠傳、中華電信已經在昨天於電信協會進行討論，並論及漫遊費用相關議題，但目前並沒有向NCC要求啟動協商機制，後續若業者有需要，NCC也會提供協助。

    另針對台灣寬頻（TBC）因與代理商中嘉集團爭議，8月初未經許可，擅自變更Discovery等4頻道，NCC已要求業者儘速恢復節目上架，但TBC並未如期恢復頻道播出，經NCC裁罰新台幣共30萬元，仍屆期不改正，日前再度裁處245萬元。

    黃文哲表示，目前TBC仍未恢復節目上架，NCC呼籲業者，基於保護消費者權益與市場秩序，應盡快恢復節目上架，但現階段還沒收到業者兩造要求協商的需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播