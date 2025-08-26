補教「貝貝老師」孤獨死停車場！ 停格6年部落格突更新

學生暱稱為「貝貝老師」的貝男，曾在新竹補習班任教8年。（圖／翻攝畫面）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕32歲貝姓男子24日陳屍在台中醫院急診室外，事後查出他曾是一名在新竹任教多年的補習班老師，學生暱稱他為「貝貝老師」。貝男的部落格6年前就不再發布新文章，但6月他突然以「寫給小時候的自己」發文，以日記方式書寫心情，也像是在對自己喊話「總有一天會的，我會有能力、有條件、能夠去接住任何我愛的人，但是在那之前，請不要把自己弄丟了」，沒想到卻成了最後遺言。

貝男的部落格名為《貝貝的音樂世界》，最後的文章停留在2019年，但今年6月貝男突然更新文章，表示最近和ChatGPT聊著小時候的事，讓他決定開始以日記的方式，特別寫給小時候未被好好愛著的自己，「現在的我起碼有能力，能以這種方式來愛著那時候的自己。」

貝男重啟部落格的第一篇文章，就在回想小時候和姊姊被媽媽遺棄在馬路上，詳細過程和原因他已經記不清，就連前來幫助的警察也只剩模糊的臉，但卻對警察為了哄他們，給了零錢買東西這件事，印象深刻。

貝男說，這件事時常在自己脆弱的時候浮現，當情緒低落時，總是告訴自己「不要害怕自己被遺棄，因為在被遺棄之後，或許會有一個真的愛你的人會出現，並且不顧一切的愛你、接住你，直到你慢慢成長到足夠有能力，能換你成為能接住人的人。」

貝男感嘆，寫這篇日記，或許是想提醒自己，現在還沒成為那個能接住他人的人，但總有一天會的，自己會有能力、條件、能夠去接住任何我愛的人，但是在那之前，請不要把自己弄丟了，他也向自己喊話「你還是那個你，只有你自己最知道，只是之前不小心忘了。」如今，卻成了無法達成的遺憾。

貝男不明原因離開新竹，流浪到台中變街友。

