    竹縣首辦中小學客語能力提升計畫競賽 34校獲表揚

    新竹縣首度舉辦「113年~114年中小學客語能力提升計畫」競賽，北埔國小是最大贏家，今天獲縣長楊文科表揚。（記者黃美珠攝）

    2025/08/26 15:29

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首度舉辦「113年~114年中小學客語能力提升計畫」有34校表現傑出，今天獲縣長楊文科頒發「113年客語能力認證通過認證獎」、「113年客語能力認證報名人數比例競賽」以及「113學年第2學期本土語言（客語）修課人數比率競賽」3個獎項，肯定各級學校推動客語復振教學上的努力與成果。

    前述獎勵計畫根據學生總數分：大學校、中學校以及小學校3個組別，設置「客語能力認證通過獎」、「客語能力認證報名人數比率競賽」、「本土語言（客語）修課人數比率競賽」以及「進步獎」等多個獎勵項目，獎勵金總額高達800萬。

    這次競賽共171所學校參加，當中34校獲獎，總共抱走獎金151萬；其中北埔國小是大贏家，囊括1金2銅，獲獎8萬。

    另外9所同時贏得2個獎項的有：沙坑國小、員東國中、勝利國中、新星國小、新埔國中、新湖國小、照門國中、碧潭國小、以及福興國小。

    競爭激烈到有不少獎項是多校同列，其中 「本土語言（客語）修課人數比率競賽」就是最為激烈的，共有12校學生修課率達百分百，所以同列為金牌獎，它們分別是：照門、寶石、石光、峨眉、五龍、富興、坪林、田寮、太平、南和、以及沙坑共11所小學，另外就是照門國中入列。

    新竹縣首度舉辦中小學客語能力提升計畫競賽，有 34校表現傑出獲獎。（記者黃美珠攝）

