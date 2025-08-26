為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    922格機車位恐不夠 新光三越小北門店開幕日警動員嚴查違停

    新光小北門店29日試營運，業者提供約922格機車位恐不夠用，在開幕當天警方將動員全分局警力嚴查違停，呼籲民眾依指引停車，共同維護行人安全。（民眾提供）

    新光小北門店29日試營運，業者提供約922格機車位恐不夠用，在開幕當天警方將動員全分局警力嚴查違停，呼籲民眾依指引停車，共同維護行人安全。（民眾提供）

    2025/08/26 16:42

    〔記者王捷／台南報導〕新光三越小北門店8月29日試營運，除了面對汽車停車問題，機車停車位可能會不足，警方統計周邊機車格位約有900多格，呼籲民眾遵守停車規定、禮讓行人，一起維護行人步行空間，當天動員全分局警力違停嚴查。

    警方認為，小北夜市商圈多以騎車為主力來客，附近有麥當勞、壽司郎、健身房與小北百貨創始店，還有全聯、客美多，連機車格位都一位難求，新光小北門館內機車位規畫為兩區，西門路側平面場266格，育德路側地下場656格，合計922格，雖然看起來很多，但可能還是會不夠停。

    警方與業者提醒，尖峰時段請優先往地下停車場，縮短路邊逗留時間，避免在出入口臨停回堵，讓人行空間與車道保持暢通。

    小北夜市與西門路、和緯路一帶，是北區長期為違停熱點，尤其小北夜市，雖然後方備有停車場，但至今消費者仍習慣把機車停在騎樓。警方在開幕日當天就會加強巡邏，也會請義交進駐路口協助分流，建議騎士依現場指引進出，勿長時間佔用平面短停格。

