    首頁　>　生活

    出遊帶牙刷牙膏 南市環保局好禮相送

    南市環保局推動旅遊自備旅宿用品，祭出無「塑」尚讚，好禮相送的抽獎活動。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局推動旅遊自備旅宿用品，祭出無「塑」尚讚，好禮相送的抽獎活動。（圖由南市環保局提供）

    2025/08/26 16:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕出門旅行，你會自備牙刷、牙膏嗎？據統計，全台旅宿業每年提供約3500萬份一次性備品，對環境造成負擔。南市環保局祭出妙招，即日起至10月底，只要在環保局粉專「淨零綠生活，旅遊自備旅宿用品，無『塑』尚讚」活動貼文按讚、分享、留言並上傳合照，就有機會抽中住宿券、餐券或Apple AirPods 4等好禮。

    環境部自今年1月起全面實施旅宿業減塑新制，要求沐浴乳、乳液、洗髮乳及潤髮乳等4項液態盥洗用品須改以180毫升以上的固定式或掛壁式瓶裝提供；牙刷、牙膏、刮鬍刀等6項一次性個人備品則不得自由陳列，需民眾主動向櫃台索取或購買。

    南市環保局表示，台南擁有豐富小吃、歷史文化，是遊客喜愛的旅遊城市。近期全球天災頻繁，面對氣候變遷，永續旅遊已是趨勢，唯有旅宿業與旅客共同減少一次性用品，才能有效減廢減塑。

    環保局長許仁澤呼籲，旅遊時自備旅宿用品不僅環保，更安心實用。民眾可養成「自備、重複、少用」習慣，攜手打造低碳旅遊環境。

    旅宿業減塑新制，沐浴乳、乳液、洗髮乳及潤髮乳等4項液態盥洗用品須改以180毫升以上的固定式或掛壁式瓶裝提供。（圖由南市環保局提供）

    旅宿業減塑新制，沐浴乳、乳液、洗髮乳及潤髮乳等4項液態盥洗用品須改以180毫升以上的固定式或掛壁式瓶裝提供。（圖由南市環保局提供）

    圖 圖
    圖 圖
