竹市國定古蹟迎曦東門城階梯變彩虹色 市府：非古蹟本體

新竹市國定古蹟迎曦東門城四周有一處階梯，近期被市府漆上彩虹階梯，網友質疑有破壞古蹟之嫌，但市府回應稱非古蹟本體，尊重多元意象。（記者洪美秀攝）

2025/08/26 15:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府近期在國定古蹟迎曦東門城四周的一處階梯漆成彩虹形狀的階梯，有網友稱該處是國定古蹟，難道古蹟可以這樣任意塗成彩虹顏色嗎？彩虹階梯上色是否經市府文資審議委員會同意或通過嗎？質疑多元意向應尊重古蹟的完整性，且彩虹階梯無防滑膠條，易天雨路滑，更質疑戶外上色漆恐沒多久就會因曝曬或下雨而「落漆」，屆時豈非更難看？

對此，新竹市府工務處公管中心表示，東門城地下道出口的彩虹階梯施作，是參採地方民意的建議。因彩虹象徵多元、尊重與共融 ，且可改善原本灰暗單調的環境，提升安全感，讓市民與遊客行走更加舒適。且彩虹階梯位置並不在護城河及迎曦東門城古蹟本體上，因此不會影響文化資產的保存意象。先前規劃過程中，市府參考性別友善團體的意見，期望展現城市友善氛圍。且對於城市美感，每個人的感受不同，有人認為繽紛活潑，有人覺得色彩較強烈，正呼應彩虹「多元、尊重與共容」精神。

有市民發現近期市區護城河銜接東門迎曦城四周，有1處階梯被漆成彩虹顏色，看起來雖繽紛多彩，卻與其他古蹟城牆原有的色調不搭，且感覺破壞古蹟的整體莊嚴感，東門城是竹市重要且少有的國定古蹟，質疑這樣的彩虹階梯是否有請文資委員審議及會勘過，能否在古蹟四周做這樣的彩繪與裝飾，認為市府應以更嚴謹的態度面對，且市府要漆彩虹階梯前並未召開公聽會，只聽取片面民意建議就上顏色，也不符合真正的民意。

