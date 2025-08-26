為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    等紅燈也不安分？他酸駕駛「1壞習慣」：都不留車距

    2025/08/26 17:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕等紅燈還能不斷往前嚕？一名網友抱怨，發現有許多駕駛在停等紅燈時，總愛隔幾秒就往前挪一下，彷彿車子停不住，讓原PO看了滿頭問號。而貼文曝光後，網友也大嘆這是台灣路口常見怪現象，引發熱烈討論。

    網友在PTT論壇發文說，實在無法理解為何不少駕駛停紅燈時，總是先和前車拉出一大段距離，接著又每隔十幾秒就往前挪一點，導致後方車輛也被迫跟著「一格一格」前進，氣得原PO忍不住大罵，「嚕半天還是在紅燈，到底在急什麼？是腳煞不住嗎？」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「很多這種的 離前車超級遠」、「沒辦法啊，我前車一直嚕，我不嚕一下人家以為我不會抓間距」、「真的超多這種，不知道在幹嘛」'「一大堆還沒綠燈就嚕到機車停等區，然後綠燈了起步還超慢」、「不違規但很討厭，我會直接視為三寶閃遠一點」、「紅燈一直嚕，綠燈起步不踩，真的不知道在幹嘛」。

    另外，也有網友認為，「你可以不要跟著嚕啊，不差這點車距」、「你的問題應該是你有沒有路怒症」、「你也可以錄影下來檢舉他阿」、「反正這種你就直接檢舉，有很大機率能成功」、「開車就心平氣和，不要那麼在意別人」。

