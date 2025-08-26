為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風災後助弱勢學子安心就學 台南校長捐出孩子校園遭霸凌賠償金

    台南關廟保東國小校長張茵倩（左）捐出自己小孩2年前遭校園霸凌事件獲得的賠償金，希望幫助弱勢學子安心就學。（記者劉婉君攝）

    2025/08/26 16:33

    〔記者劉婉君／台南報導〕丹妮絲颱風重創台南，許多校園也受損嚴重，台南市關廟區保東國小校長張茵倩今（26）日在台南市國中小校長會議上，捐出自己孩子因2年前校園霸凌事件而獲得的6位數賠償金，希望化為對教育的支持，幫助台南弱勢學子安心就學。

    張茵倩表示，2年前小孩就讀國中時遭同學霸凌，當年因雙方家長均為校長，引起各方關注，纏訟多時後終於落幕。此次台南許多校園受創嚴重，社會已有許多團體發起公益活動支持校園重建，希望透過捐出這筆校園霸凌事件賠償金的心意，略盡綿薄之力，拋磚引玉，帶動更多關懷與愛心，「因為孩子才是我們最重要的未來。」「風雨能摧毀校園的牆，但摧不毀我們對孩子的希望。」

    教育局長鄭新輝代表接受捐款，感謝張茵倩的捐助，也強調這份行動不僅將直接幫助弱勢學子，更將成為凝聚社會力量的象徵，讓教育能在逆境中持續發光。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

