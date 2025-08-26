為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北五股連3日高溫破38度！ 桃園以北一路熱到週日

    桃園以北的高溫預計持續到週六，週日才會有所改善。（資料照）

    桃園以北的高溫預計持續到週六，週日才會有所改善。（資料照）

    2025/08/26 15:05

    〔記者林志怡／台北報導〕新北五股連續3天高溫破38度，中央氣象署指出，週日前桃園以北都將持續有高溫發生，民眾外出務必注意防範措施，待週日轉為南風、各地雲量增多，極端高溫的情況會明顯減少。

    中央氣象署觀測資料顯示，今日中午12時10分，新北五股高溫衝上38.2度，新北屈尺氣溫也達到36.8度，另台北、桃園等也有36度以上高溫出現，另新北三峽測得38.8度，但因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，在天氣排行中會予以剔除。

    中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今日台灣周邊環境維持偏東風，受到東風沉降影響，桃園以北今日仍普遍有高溫發生，尤其新北五股連續3天高溫破38度，上週五高溫也達到37.9度，逼近38度。

    黃恩鴻說，接下來一直到風向轉變、雲量增多前，桃園以北的高溫仍會持續，就目前的預報資料來看，週六起風向將逐漸轉變，週日轉為偏南風，屆時各地雲量增多，且東風沉降作用緩和，極端高溫也會減少。

    此外，中央氣象署提醒，高溫期間避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

