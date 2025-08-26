為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    出國築夢！宜縣蘭陽青年圓夢計畫起跑 每人最高補助10萬

    第4屆蘭陽青年圓夢計畫起跑，將選出6名青年出國築夢，每人最高補助10萬元。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/26 15:36

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣第四屆蘭陽青年圓夢計畫「勇敢起飛．圓夢去」今天（26日）起徵件，預計甄選6名青年出國築夢，每人最高獎助10萬元，鼓勵宜蘭青年參與國際交流，回國後發揮影響力，為宜蘭注入新動能。

    蘭陽青年圓夢計畫由宜蘭縣政府與蘭陽文教基金會共同舉辦，前3屆共選出17人出國。第4屆獎助對象18到45歲宜蘭縣民，必須設定圓夢目標、為期1個月以上國外訪問、出國期間推廣宜蘭文化具體作法，主題涵蓋文化藝術、民生福祉、經濟發展、環境永續，10月5日截止徵件。

    今天啟動記者會邀請第3屆圓夢種子蔡佳君分享成果，她從事舞蹈藝術表演與教學近30年，2023年踏上美國紐約圓夢，進入知名「Dance for PD」團隊，學習舞蹈結合醫學、融入長者創意教學，這趟學習之旅帶回許多寶貴知識，在宜蘭縣多處老人關懷據點，用舞蹈陪伴長輩。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，青年是宜蘭建設發展的重要力量及基礎，縣府全力打造優質環境，協助年輕人發揮創意實現夢想，歡迎青年朋友踴躍報名蘭陽青年圓夢計畫，勇敢起飛築夢。活動辦法及申請表請上官網查詢。

