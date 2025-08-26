花台囤垃圾！台中大里內新廣場33年未改建 「類花道」夜照改善

內新人行廣場「類花之道」夜照宛如大里後花園。（張芬郁提供）

2025/08/26 15:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大里內新人行廣場建於33年前，周遭大樓持續完工圍繞林立，住宅密度高致使場內3座花台屢遭囤棄垃圾，髒亂不堪，經民進黨台中市議會黨團副召張芬郁提案、台中市養護工程處移除花台，並新設「類花之道」夜照，居民大讚「夜遊宛如大里後花園」。

內新人行廣場在1992年興建完成後，入口石碑仍遺有「大里鄉」及「鄉長」題字，而台中縣市於2010年合併，廣場位於大里最熱鬧的中興商圈，花圃雜草叢生，圓形石台老舊未遮蔭使用率低，也常遭不知名民眾棄丟垃圾。

內新里長林溢源說，大太陽下廣場石台熱燙無法乘坐，居民屢屢反應改建，經張芬郁議員持續協助爭取，養工處移除3座圓型石台花圃，設計特色裝置藝術完成首期改善工程，第二期工程將完工，移除石台後空間變得寬敞，希望再廣種新樹種。

廣場設置「類花之道」夜間燈照，居民趁夏夜晚風坐在樹下乘涼，稱讚「宛如大里後花園」。張芬郁說，內新廣場位於大里最熱鬧的中興商圈，去年7月，養工處以「類花之道」概念進行改善，增設裝置藝術受到居民好評，今年再移除近大里親子館的3座石台花圃，空間寬敞、視野開闊，居民建議增設樹蔭下座椅，提供平時休憩活動。

民進黨台中市議員張芬郁（左起）、內新里長林溢源改建內新廣場。（記者黃旭磊攝）

