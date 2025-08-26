三義鯉魚國小改建9月底落成 融入鐵橋及巴宰文化元素

苗栗縣三義鄉鯉魚國小新校舍建築設計呼應客家山城意象，並融入鯉魚鐵橋特色及巴宰文化元素。（苗縣府提供）

2025/08/26 15:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉鯉魚國小校舍使用逾40年且為「老背少」建築，出現漏水、樓板鋼筋鏽蝕等情形，結構安全堪慮，獲中央核定9千多萬元辦理重建，預計9月底落成啟用，建築設計呼應客家山城意象，並將鯉魚鐵橋特色及巴宰文化元素融入，提供師生優質安全的教學環境。

鯉魚國小具有極佳的視野景觀，可遠眺社區及山谷下的稻田，也是當地巴宰族推廣文化據點之一，在地理環境、歷史、文化等方面都扮演著十分重要的角色。

校舍使用逾40年，曾於2011及2014年耐震補強，但過去興建教室為老校舍堆疊連接新校舍的「老背少」建築，同時又無地樑，結構安全堪虞，發生崩落、地面及磚牆龜裂及下雨漏水、樓板鋼筋鏽蝕等情形。

經縣府爭取，獲教育部核定納入「改善國民中小學校園環境」補助辦理老舊校舍改建工程，原核定總經費7千餘萬元，後因營建物料及工資雙漲，縣府追加自籌2200多萬元，以9275萬元決標，去年4月間開工。

縣長鍾東錦今（26）日與縣議員羅貴星、黎尚安、三義鄉長呂明忠、鄉代會主席林盈富、代表、村長、縣府交通工務處長古明弘、教育處長葉芯慧等人視察，工程進度達99％，預計9月底落成啟用。

新建校舍為地上3層建築，總樓地板面積約1431平方公尺，共規劃12間教室。建築主體以斜屋頂造型呼應客家山城意象，並將鯉魚鐵橋特色及巴宰文化元素融入，將建築美學與文化緊密結合。

新校舍教室寬敞明亮。（苗縣府提供）

縣長鍾東錦今（26）日與縣議員羅貴星、黎尚安、三義鄉長呂明忠、鄉代會主席林盈富、代表、村長、縣府交通工務處長古明弘、教育處長葉芯慧等人視察工程進度。（苗縣府提供）

