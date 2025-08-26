楊曜 : 澎湖輪首航基隆宣傳臥鋪滿座 其實免費名額充數毫無商機

航港局宣布澎湖輪首航嘉義臥鋪滿艙，原來乘客280人，卧艙300位，難怪座位空蕩蕩。（澎湖縣政府提供）

2025/08/26 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立委楊曜表示，航港局規劃藍色公路澎湖-基隆首航之旅，並沒有為澎湖帶來任何商機，大陣仗灑幣只是提供澎湖縣政府免費名額充數，就吹牛大肆宣傳臥鋪滿座，慘淡的國旅需要解方，但不能亂投醫。

藍色公路新航線「澎湖-基隆」，昨（25）日啟航今年唯一航次，來回2趟船班各載相同的280人左右，其中澎湖縣政府及中央動員人員超過200人。也就是說，這條航線沒有為澎湖帶來任何一個旅客。

楊曜說，這條航線由航港局出錢，船票完全免費，但看不見配合的旅行社做了什麼行銷，船上多數人是澎湖縣政府人員情況下，替澎湖帶來了什麼觀光效益？

楊曜認為，合理的觀光效益，應該是澎湖人搭船到北部旅遊，返程時船上應該載有來澎湖觀光的旅客，雙邊都以船去機回的方式更爲合理。而且澎湖輪座鋪、臥鋪各300個，官方宣稱近滿艙，表示座鋪全空著，因為乘客只有280人。

楊曜表示，對於澎湖的觀光走下坡極度憂心，因此樂見任何可能替澎湖帶來遊客的方案與機會，但事前的規劃以及要求承辦、合作廠商的KPI絕對不能忽視，否則任何方案的效益都不會顯著。

楊曜說，若未來持續經營航線，乘船時間長達11小時，在以客貨運輸為主要任務的澎湖輪上，旅客是否能有足夠豐富、滿意的航程體驗？

楊曜質疑澎湖輪澎湖基隆航線，長達11小時，如何符合市場需求。（交通部航港局提供）

