    首頁　>　生活

    中元將近！北市抽查祭祀用品「不合格21％」 掌握2點挑好商品

    商業處同仁抽查祭祀商品。（台北市商業處提供）

    2025/08/26 14:52

    〔記者孫唯容／台北報導〕中元節將近，台北市商業處針對市售的敬神杯、香品、蠟燭、金紙等相關祭祀商品進行商品標示專案抽查。本次總抽查件數為200件，其中42件不合格，不合格率為21%。不合格商品皆請業者限期改善，確保民眾權益。商業處表示，民眾選購祭祀用品時，不僅要注重品質與安全性，還需確認商品標示完整，以及是否清晰。

    台北市商業處指出，本次依據商品標示法暨相關基準規定進行抽查，抽查不合格數量較多的商品為祭祀用品類，包含敬神杯、香品、蠟燭等，違規事項主要為未標示「進口商名稱、電話、地址」、「製造（委製、分裝）商名稱、電話、地址」、「商品原產地」。為確保民眾在購買商品後能獲得保障，且有使用疑義時得洽製造商或進口商確認，商業處已依商品標示法相關規定，要求業者限期改善，逾期未改正者，將勒令下架。

    台北市商業處說明，民眾在購買祭祀商品時，首先，挑選有中文標示且字體清楚的商品。第二，確認商品有符合相關標示項目，包含，應標有商品名稱、原產地、主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量、製造年月或年週等。若是國內製造的商品，應標示製造商、委製商或分裝商之名稱、地址及服務電話。如為進口商品，應標示進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。

    台北市商業處也呼籲民眾，選購時應挑選有清楚中文標示的商品，並拒絕購買標示不清的商品，才能保障自身權益。祭拜前選購合格商品，不僅能表達對神明與祖先的誠意，也能保障自身權益，讓拜拜安全又心安。

    商業處表示，民眾選購祭祀用品時，不僅要注重品質與安全性，還需確認商品標示完整，以及是否清晰。（台北市商業處提供）

