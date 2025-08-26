三條線！台灣設計展主視覺 民眾狂猜：馬路、Wi-Fi還是烏鴉飛過

今年台灣設計展在彰化，主視覺圖像由超人氣設計師聶永真操刀，這三條括號線是從「行」這個字的部首拆解而來。左邊三畫、右邊三畫，合起來就變成三組括號。（縣府提供）

2025/08/26 15:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025台灣設計展10月10日至26日將首度在彰化登場，這次主視覺「彰化行（（（CHANGHUA）））」由超人氣設計師聶永真操刀，最近彰化各主要道路燈桿出現了「三條線」羅馬旗，旗海飄揚，縣府辦公大樓室內立架也有「三條線」圖案，就連縣長王惠美宣布放不放颱風假也用「三條線」美化版面，吸引人眼球。

有人覺得設計很到位，線條好比馬路，完美詮釋「行」的真諦，也像是運動會跑道，剛好呼應彰化人勤勞奮鬥的拚勁；還有人乾脆形容是「三條蚯蚓」左右夾攻，畫面越看越有趣，也像Wi-Fi訊號，更有民眾覺得看了並行線條就想到暗諷事情讓人看了翻白眼、額頭出現「三條線」頭頂烏鴉飛過的意像。大家各有解讀，也讓今年台灣設計展還沒開幕就先轟動了。

設計師聶永真說，其實這三條括號線是從「行」這個字的部首拆解而來。左邊三畫、右邊三畫，合起來就變成三組括號。今年設計展在彰化規劃三大展區：彰南、田中田尾、鹿港，不僅主視覺引爆話題，主視覺配色也大有學問。

彰化縣主要道路出現今年台灣設計展在彰化的宣傳旗幟，「三條線」掀起話題。（縣府提供）

縣府辦公大樓室內立架用台灣設計展主視覺圖像，三條線給人無限想像空間。（記者張聰秋攝）

今年台灣設計展在彰化的主視覺左右各三個括號線條成為醒目元素。（記者張聰秋攝）

縣府連颱風假公告都套用設計展視覺，「三條線」滿版吸睛。（圖擷取縣長王惠美臉書）

