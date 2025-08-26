議員籲台北兒童舊樂園活化 文化局：圓山考古遺址不宜高度開發

台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。（公園處提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市圓山的兒童樂園舊址是許多市民的童年回憶，現為圓山自然景觀公園。台北市議員陳重文表示，過去市府嘗試透過招商活化但未果，建議未來應由文化局主責，從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用。文化局回應，「舊兒童樂園」現址屬於國定圓山考古遺址，具有重要文化資產價值，不宜進行高密度開發。

陳重文表示，兒童舊樂園自1930年代設立以來，園區不僅是少數位於市中心的大型遊樂場域，更是台北城市發展與親子文化的重要見證。

他說，目前園區由公園處維護，開放民眾免費使用，而過去市府曾嘗試以招商方式推動活化，但企業缺乏意願，規劃進度有限，若僅以商業角度來看待此園區，勢將忽略它所承載的歷史價值與市民情感。他認為，兒童舊樂園的未來定位應由文化局接手主責，從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用，希望透過文化局的專業規劃，能妥善延續園區的歷史脈絡，並讓新世代在此空間中與老台北市民的共同記憶形成連結，體現公共文化資產的價值。

文化局表示，兒童舊樂園現址屬於國定圓山考古遺址，具有重要文化資產價值，不宜進行高密度開發，現由市府公園處管理，已開放為市民日常休憩空間。文化局積極關注該場域活化運用，將適度規畫文化活動在此舉辦，兼具生活休閒與文化體驗。

公園處表示，兒童舊樂園2016年移撥公園處管理，公園處接管後評估拆除部分設施並恢復綠地，保留兒童樂園的摩天輪及旋轉木馬做為公園地景設施，承載著許市民兒時的回憶，平面區域24小時開放，山上區域開放時間為8時至17時。案址為國定圓山考古遺址，文化部於2021年訂定「國定圓山考古遺址保存計畫」指定範圍，目前公園處依遺址保存計畫維護及保全整體環境景觀。

