坐而言不如起而行 澎湖海事推動暑期業界實習

澎水學子暑假期間，投入職場實際學習。（澎水提供）

2025/08/26 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校為強化學生職場體驗，並落實學用合一，於暑假期間推動「業界實習計畫」，讓學生透過實際參與，深入認識產業環境與自身興趣方向，選擇未來畢業後投入適合職場行列，提升就業率。

此次共有漁業科4人、航運管理科7人、汽車科3人，共14名學生參與，實習單位分別為再裕商行、愛之旅旅行社、六合國際租賃有限公司、愛飛租車有限公司、美海奇民宿、右儒婦嬰用品店、福氣燒烤店、富德汽車工坊及高都汽車股份有限公司澎湖保修站等。

學生透過在地多元產業的實地學習，不僅能了解各行業的工作內容與型態，更能在過程中培養刻苦耐勞的精神、正確工作態度及職場倫理觀念。校方特別安排師長定期至各實習現場，關心學生狀況並與業界保持良好溝通，確保學生在學習技能的同時，也能獲得妥善的指導與照顧。

校長顏嘉禾表示，業界實習最大的教育意義，在於讓學生把課堂所學應用於實務，並從實際工作中評估自身是否適合未來投入相關產業。藉由學校與業界的合作，不僅讓學生掌握專業技能，也能培養責任感與職場適應力，為職涯規劃奠定堅實基礎。

一技在手就是未來謀生本錢，永不會遭到時代潮流淘汰。（澎水提供）

