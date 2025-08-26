StartSphere Taipei 跨國「科技×娛樂」論壇 7國產業領袖齊聚台北

StartSphere Taipei台北創新創業總匯將於9月2日至4日，在瓶蓋工廠台北製造所舉辦，為期3天的國際娛樂科技展覽活動。（圖由北市產發局提供）

2025/08/26 15:13

〔記者孫唯容／台北報導〕StartSphere Taipei台北創新創業總匯將於9月2日至4日，在瓶蓋工廠台北製造所舉辦，為期3天的國際娛樂科技展覽活動，以「Play Beyond Limits－融合無界，玩出新境界」為號召，結合影視、音樂、遊戲、漫畫、旅遊與新創投資，邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、印度等國際投資人、新創與產業領袖齊聚台北。

本年度以「Play Beyond Limits」為主題，策劃「V-I-S-T-A」5大亮點論壇，包含《Vision Dialogue影視產業的數位遠景》論壇，Netflix《瘋狂獨角獸》導演 Nottapon 首度來台，攜手韓國GIA基金、The Manta Story與台灣瀚草文創，共談影視產業的數位轉型契機。《InteractiVerse：遊戲與科技的未來互動》論壇，《Guitar Hero 吉他英雄》共同創辦人Kai Huang，將與矽谷投資人、台灣、越南、泰國的遊戲代表同台，深入剖析跨國遊戲合作與互動科技新模式。

請繼續往下閱讀...

《Sounds, Music & Idol聲影製造》論壇結合K-POP、Disney團隊與AI音樂新創，探討偶像經濟與AI音樂革命，揭開新世代音樂市場藍海。《Travel Meets Tech展會×旅遊×科技》論壇由泰國Techsauce、日本IVS、台灣 RTM領銜，剖析亞洲旅遊與會展科技的全新商模與市場洞察。《Audience Connect: Startup Pitch & VC Networking新創展演與創投交流》攜手10家國內外新創現場展演及AppWorks、VinaCapital、日本DLE等重量級投資人，搭建跨國投資與交流的最佳舞台。

除論壇外，今年活動更首度新增To B×To C雙向狂潮的「Fusion Realm Exhibition 國際娛樂科技展覽」，來自台灣、韓國、日本、越南、美國等包含微星科技、源神科技、愛飛媒平、能火動畫、Bigglz、Mantra Inc.、Wondera AI等總計27家國內外新創及企業，帶來跨域創新、沉浸式生活科技及虛實互動應用體驗。展區不僅為投資人、企業、品牌打造跨國媒合、技術合作的專業平台，一般民眾也能親身體驗AI虛擬人、XR 舞蹈遊戲、雲端串流遊戲、AI音樂生成等沉浸式互動展品，帶來全新感官震撼。此外，展區內每日舞台活動接力登場，還有與文策院漫畫基地跨界合作的ACG專場座談。

今年以「Play Beyond Limits－融合無界，玩出新境界」為號召，結合影視、音樂、遊戲、漫畫、旅遊與新創投資，邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、印度等國際投資人、新創與產業領袖齊聚台北。（圖由北市產發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法