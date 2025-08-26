民雄大士爺文化祭傳統祭典結合手作、小旅行 9月熱鬧登場

嘉義縣長翁章梁等人今為大士爺文化祭舉行記者會宣傳，歡迎全國民眾來嘉體驗不一樣的農曆七月。（記者王善嬿攝）

2025/08/26 14:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一年一度宗教盛事民雄「大士爺文化祭」將登場，嘉義縣政府今開記者會宣傳，大士爺廟董事長周漳炎說，系列活動從8月31日「愛的禮讚」捐血活動開跑，結合創意踩街祈福遶境、影歌星晚會活動，9月13、14日重頭戲傳統放水燈、紙糊大士爺「火化昇天」儀式，邀請全國遊客共襄盛舉。

嘉義縣長翁章梁、周漳炎等人今出席記者會，翁章梁說，農曆7月布袋鎮過溝「建德宮火燈夜巡」過後，接著登場的就是民雄「大士爺文化祭」，結合創意踩街、藝人歌星表演等精彩活動，宛如文化慶典，每年吸引數萬人，與基隆中元祭、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤為台灣最具規模四大慶典，活動期間民雄街道擠滿人潮，非常熱鬧，民眾可感受到不一樣的農曆7月氛圍。

周漳炎說，今年活動亮點包括9月9日「大士爺創意踩街祈福遶境」；9月12日祈福團拜典禮，晚間「嘉義好神影歌星晚會」，邀請黃西田、梁佑南、王中平、甲子慧等藝人表演；9月13日傍晚傳統「放水燈」儀式，電影「魔法阿嬤」片中民俗儀式，在嘉義就能體驗；9月14日午夜進行大士爺「火化昇天」儀式，是文化祭重頭戲。

嘉義縣文化觀光局說，9月12至14日活動期間，在民雄日式招待所文創園區推出「拼貼DIY」與「藍染香包」體驗活動，還有與在地文史團體打貓街坊文化協會合作舉辦「打貓小旅行」，新增「擲筊獲得保庇杯」，民眾可擲筊爭取限量保庇紀念杯。

每年「大士爺文化祭」活動高潮，午夜時分紙糊大士爺「火化昇天」。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

大士爺文化祭今年邀請黃西田等藝人進行表演。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

大士爺文化祭系列活動，將自8月31日捐血活動起跑。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

